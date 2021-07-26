Trabzonspor hazırlık maçları kapsamında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Süper Lig'in 2021 - 2022 sezonuna hızlı bir giriş yapmak isteyen Karadeniz fırtınası, Kasımpaşa karşısında yeni sezon öncesi son durumu görmek ve eksiklikleri tamamlamak istiyor. Diğer yandan mücadeleyi izlemek isteyenler "Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı canlı yayın kanalı maça ilişkin tüm detaylar şöyle;
Trabzonspor - Kasımpaşa hazırlık maçında ilk düdük 26 Temmuz 2021 Pazartesi (bugün) saat 19:00'da çaldı.
TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LER
TRABZONSPOR XI: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
KASIMPAŞA XI: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Umut
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