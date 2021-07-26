Trabzonspor, Sörloth'tan haber bekliyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer gündemlerinde yer alan Sörloth ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Norveçli yıldız için kulübü Leipzig'in vereceği kararı beklediklerini kaydeden Başkan Ağaoğlu, "Bunu sürekli söylemek zorunda kalıyorum ancak kulübüyle sözleşmesi olan bir oyuncu için şu an bizim söylemde bulunmamız doğru olmaz. Onlar kararını versin, biz de değerlendirmemizi yapacağız. Sörloth bizimle önemli bir seviyeye gelmiş, değerli bir oyuncu" dedi.

Bu arada Bordo-Mavililer, Alman kulübündeki kaderi hazırlık maçları sonrasında belli olacak oyuncu için transfer önceliğine sahip.