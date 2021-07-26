Wayne Rooney'in partisi olaylı bitti! Otel odasında çekilen fotoğraflar ortaya çıkınca polisi aradı...

OTEL ODASINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR...

Wayne Rooney, Tayler Ryan ve 21 yaşındaki arkadaşı Elise Melvin ile sabaha kadar parti yaptı. Ortaya çıkan fotoğraflardan sonra Rooney, polisi aradı. Bir İngiliz internet sitesi bu fotoğraflardan sonra 'Mooney Rooney' manşetini attı.