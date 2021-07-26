Wayne Rooney'in partisi olaylı bitti! Otel odasında çekilen fotoğraflar ortaya çıkınca polisi aradı...

OTEL ODASINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR...
Wayne Rooney, Tayler Ryan ve 21 yaşındaki arkadaşı Elise Melvin ile sabaha kadar parti yaptı. Ortaya çıkan fotoğraflardan sonra Rooney, polisi aradı. Bir İngiliz internet sitesi bu fotoğraflardan sonra 'Mooney Rooney' manşetini attı.
Rooney, fotoğraflarının izni olmadan çekildiğini ve yayılmasının kendisine ve ailesine zarar verdiğini açıkladı.
ROONEY EVLİLİĞİNİ KURTARMAK İSTİYOR!
Wayne Rooney'in ABD'de oynarken alkol sorunu yaşadığı bu yüzden evliliğinin sıkıntıya girdiği de gelen haberler arasında. Bu çıkan haberlerin ardından Rooney ailesini zor günler bekliyor...
Rooney daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanmıştı.