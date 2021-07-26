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Giriş Tarihi: 26.7.2021 09:50 Son Güncelleme: 26.7.2021 09:54

Wayne Rooney'in partisi olaylı bitti! Otel odasında çekilen fotoğraflar ortaya çıkınca polisi aradı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Wayne Rooney'in partisi olaylı bitti! Otel odasında çekilen fotoğraflar ortaya çıkınca polisi aradı...

İngiltere futbolunun efsaneleri arasında yer alan Wayne Rooney, Snapchat modelleriyle parti yaptı. Evli olan futbolunun bu partisi olaylı bitti. Taylen Ryan ve 21 yaşındaki arkadaşı Elise Melvin ile eğlenen Rooney, görüntüleri internete düşünce polisi aradı. Rooney daha önce de alkol bağımlılığı nedeniyle sıkıntılar yaşamıştı.

Kariyerinde Manchester United, Everton, Derby Country gibi takımlarda forma giyen Wayne Rooney yakın zamanda futbolu bırakmıştı. Rooney, İngiltere'de bir parti yaptı. Modellerin katıldığı parti sonrasında ortaya çıkan fotoğrafların ardından Rooney, polisi arayarak yardım istedi.

OTEL ODASINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR...

Wayne Rooney, Tayler Ryan ve 21 yaşındaki arkadaşı Elise Melvin ile sabaha kadar parti yaptı. Ortaya çıkan fotoğraflardan sonra Rooney, polisi aradı. Bir İngiliz internet sitesi bu fotoğraflardan sonra 'Mooney Rooney' manşetini attı.

Rooney, fotoğraflarının izni olmadan çekildiğini ve yayılmasının kendisine ve ailesine zarar verdiğini açıkladı.

ROONEY EVLİLİĞİNİ KURTARMAK İSTİYOR!

Wayne Rooney'in ABD'de oynarken alkol sorunu yaşadığı bu yüzden evliliğinin sıkıntıya girdiği de gelen haberler arasında. Bu çıkan haberlerin ardından Rooney ailesini zor günler bekliyor...

Rooney daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanmıştı.

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Wayne Rooney'in partisi olaylı bitti! Otel odasında çekilen fotoğraflar ortaya çıkınca polisi aradı...
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