Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demir’den bir bomba daha
Giriş Tarihi: 27.7.2021

Adana Demir’den bir bomba daha

Adana Demir’den bir bomba daha

Dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Mavi Şimşekler, Fransa’da iki şampiyonluk yaşayan Benjamin Stambouli’yi de renklerine bağladı

26 yıllık hasrete son vererek Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, sezona iddialı girmek için üst üste transfer bombalarını patlatıyor. Daha önce dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli ile Younes Belhanda, Jonas Svensson ve Lucas Castro gibi önemli isimleri kadrosuna katan Mavi Şimşekler, Fransız orta saha Benjamin Stambouli'yi de transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Daha önce Montpellier, Tottenham, Paris Saint-Germain, Schalke 04 formaları giyen, Fransa'da Montpellier ve PSG ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki Stambouli, geçen sezon Bundesliga'da oynadığı 24 maçta 2 asist yaptı.

SOYADI İSTANBUL KÖKENI TÜRK!
ADANA Demirspor'un yeni transferi Benjamin Stambouli'nin soyu Türkler'e dayanıyor. Dedeleri Osmanlı döneminde Cezayir'de yaşayan Türkler'den olan Benjamin'in soyismi de İstanbul anlamına gelen Stambouli'den gelmekte. Öte yandan başarılı futbolcunun babası Henri Stamboul, amcası Laurent Banide ve dedesi Gerard Banide de futbolun içinde hem teknik direktör hem de futbolcu olarak üst düzey yer almış isimler.

'3 TRANSFER YAPACAĞIZ'
ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor'un gündemlerine geldiğini ancak şu an için ilgilenmediklerini söyledi. Sancak, transfer planlarını ise şu sözlerle anlattı: "1 sağ açık, bir yabancı kaleci (Muhammed Şengezer gelirse onu da istiyoruz) bir de sol stoper alıp transferi bitireceğiz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Olimpiu Morutan’ın menajerinden taraftarı heyecanlandıran paylaşım! "Çok fark yok..."
Son dakika: Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! Beşiktaş ve Galatasaray...
Eski eşi Chloe'ye 'şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç'a cevap gecikmedi! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den flaş açıklama!
SON DAKİKA: 26 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları
İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok'tan flaş çıkış: Kilit noktalarda ABD bağlantılı isimler var!
Ronaldinho’dan Lionel Messi sözleri! “Kimse cesaret edemeyecek…”
Cami hoparlörlerinden sel ve heyelan anonsu! Meteoroloji Rize, Artvin ve Trabzon için turuncu kodlu uyarı verdi
2021 YKS sınav sonuçları açıklanıyor! Üniversite TYT AYT sınav sonuçları sorgulama ekranı - ÖSYM YKS sonuçları takvimi
Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı! Toplamda 28 yıla kadar hapisleri isteniyor
Millet İttifakı’nda çatlak! Bolu Belediye Başkanı ve CHP Genel Başkanı’na tepki!
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demir’den bir bomba daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA