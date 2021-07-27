Adana Demir’den bir bomba daha

Dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Mavi Şimşekler, Fransa’da iki şampiyonluk yaşayan Benjamin Stambouli’yi de renklerine bağladı
26 yıllık hasrete son vererek Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, sezona iddialı girmek için üst üste transfer bombalarını patlatıyor. Daha önce dünyaca ünlü yıldızMario Balotelli ile Younes Belhanda,Jonas Svensson ve Lucas Castro gibiönemli isimleri kadrosuna katanMavi Şimşekler, Fransız orta sahaBenjamin Stambouli'yi de transferetti. Kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Daha önce Montpellier, Tottenham, Paris Saint-Germain, Schalke 04 formaları giyen, Fransa'da Montpellier ve PSG ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki Stambouli, geçen sezon Bundesliga'da oynadığı 24 maçta 2 asist yaptı.
SOYADI İSTANBUL KÖKENI TÜRK! ADANA Demirspor'un yeni transferi Benjamin Stambouli'nin soyu Türkler'e dayanıyor. Dedeleri Osmanlı döneminde Cezayir'de yaşayan Türkler'den olan Benjamin'in soyismi de İstanbul anlamına gelen Stambouli'den gelmekte. Öte yandan başarılı futbolcununbabası Henri Stamboul, amcasıLaurent Banide ve dedesi GerardBanide de futbolun içinde hem teknikdirektör hem de futbolcu olarak üst düzey yer almış isimler.
'3 TRANSFER YAPACAĞIZ'
ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor'un gündemlerine geldiğini ancak şu an için ilgilenmediklerini söyledi. Sancak, transfer planlarını ise şu sözlerle anlattı: "1sağ açık, bir yabancı kaleci(Muhammed Şengezergelirse onu da istiyoruz)bir de sol stoper alıp transferibitireceğiz."