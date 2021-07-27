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Giriş Tarihi: 27.7.2021

Godin’in başkanı İstanbul’a geliyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Godin’in başkanı İstanbul’a geliyor

Siyah-beyazlı takım, prensip anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü yıldızın kulübüyle pazarlıklarını sıklaştırdı. Cagliari Başkanı Tommaso Giulini bugün İstanbul’a gelecek ve Beşiktaşlı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirecek

Beşiktaş'ın kadroya katmak için girişimlerini sürdürdüğü dünyaca ünlü stoper Diego Godin'in transferinde yeni bir gelişme yaşandı. 35 yaşındaki oyuncunun kulübü Cagliari'nin başkanı Tommaso Giulini, hem özel işleri hem de siyah-beyazlı yönetimle görüşmek için bugün İstanbul'a gelecek. Godin'in net 3 milyon Euro olan maaşından kurtulmak isteyen İtalyan kulübü, bu transfere sıcak bakıyor. Kartal da Uruguaylı futbolcunun maaşının yarısını (1.5 milyon Euro) karşılamayı Cagliari'ye iletmiş ancak bu konuda anlaşma sağlanamamıştı. Godin daha önce yapılan görüşmelerde 1+1 yıllık sözleşmeye 'Evet' demişti.

MÜTHİŞ BİR KARİYER
Kariyeri boyunca İnter, Atletico Madrid, Villarreal gibi önemli ekiplerde görev yapan Godin, Uruguay A Milli Takımı'nda 146 maça çıktı. 35 yaşındaki stoper, 585 maçlık kulüp kariyerinde 36 gol atıp, 21 asist yaparken, geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla sadece bir kez sakatlandı ve 2 maç kaçırdı. 6 Şubat 1986 yılında dünyaya gelen Godin, futbol hayatına 2003 yılında Cerro takımında başladı.

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Godin’in başkanı İstanbul’a geliyor
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