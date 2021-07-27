Godin’in başkanı İstanbul’a geliyor

Siyah-beyazlı takım, prensip anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü yıldızın kulübüyle pazarlıklarını sıklaştırdı. Cagliari Başkanı Tommaso Giulini bugün İstanbul’a gelecek ve Beşiktaşlı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirecek
Beşiktaş'ın kadroya katmak için girişimlerini sürdürdüğü dünyaca ünlü stoper Diego Godin'in transferinde yeni bir gelişme yaşandı. 35 yaşındaki oyuncunun kulübü Cagliari'nin başkanı Tommaso Giulini, hem özel işleri hem de siyah-beyazlı yönetimle görüşmek için bugün İstanbul'a gelecek. Godin'in net3 milyon Euro olan maaşındankurtulmak isteyen İtalyankulübü, bu transfere sıcak bakıyor. Kartal da Uruguaylı futbolcunun maaşının yarısını (1.5 milyon Euro) karşılamayı Cagliari'ye iletmiş ancak bu konuda anlaşma sağlanamamıştı. Godin daha önce yapılan görüşmelerde 1+1 yıllık sözleşmeye 'Evet' demişti.
MÜTHİŞ BİR KARİYER
Kariyeri boyunca İnter, AtleticoMadrid, Villarreal gibi önemliekiplerde görev yapan Godin, UruguayA Milli Takımı'nda146 maça çıktı.35 yaşındaki stoper,585 maçlık kulüp kariyerinde36 gol atıp, 21 asist yaparken,geçtiğimiz sezon Cagliariformasıyla sadece birkez sakatlandı ve 2 maç kaçırdı.6 Şubat 1986 yılındadünyaya gelen Godin, futbolhayatına 2003 yılındaCerro takımında başladı.