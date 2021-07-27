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Giriş Tarihi: 27.7.2021 15:46 Son Güncelleme: 27.7.2021 15:46

Hatayspor'da yeni transfer Fatih Kuruçuk 1.5 ay yok!

AA
Hatayspor'da yeni transfer Fatih Kuruçuk 1.5 ay yok!

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un yeni transferi savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk'un sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk'un sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Fatih'in sezon başı kampında sakatlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Fatih Kuruçuk'un yapılan MR tetkiki ve muayenesi sonucunda sağ diz iç yan bağlarında gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmış olup ortalama 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmüştür." ifadesine yer verildi.

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Hatayspor'da yeni transfer Fatih Kuruçuk 1.5 ay yok!
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