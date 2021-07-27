İşte Galatasaray'ın Morutan hedefi! 8 milyon euro bonservis...

Yıllık ücretleri ile birlikte 15 milyon euroluk Rachid Ghezzal transferinden Fatih Terim'in isteği ile çekilen Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın peşinde. Steaua Bükreş, sağ kanatta da oynayabilen on numara için 15 milyon Euro isterken, sarı-kırmızılılar, Ghezzal'a ayırdığı bütçeyle işi bitirmeyi planlıyor.