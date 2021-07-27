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Giriş Tarihi: 27.7.2021 08:57 Son Güncelleme: 27.7.2021 09:03

İşte Galatasaray'ın Morutan hedefi! 8 milyon euro bonservis...

İşte Galatasaray'ın Morutan hedefi! 8 milyon euro bonservis...

Galatasaray, 22 yaşındaki Rumen 10 numara Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu transferdeki amacı geleceğe yatıtım yaparak yetenekli genç oyuncuyu iyi bir bonservis bedeliyle satmak. Galatasaray, Morutan için 8 milyon euroyu gözden çıkardı.

Yıllık ücretleri ile birlikte 15 milyon euroluk Rachid Ghezzal transferinden Fatih Terim'in isteği ile çekilen Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın peşinde. Steaua Bükreş, sağ kanatta da oynayabilen on numara için 15 milyon Euro isterken, sarı-kırmızılılar, Ghezzal'a ayırdığı bütçeyle işi bitirmeyi planlıyor.

8 milyon Euro bonservisi göze alan Aslan, 5 yıllık imza attıracağı Rumen oyuncuyu yüksek bir bedelle satacağına inanıyor.

GALATASARAY'A GÖZ KIRPTI!

Morutan, önceki gün ligdeki Craiova maçında jeneriklik bir gol atarken, maç sonu transfer sorusuna şu yanıtı vermişti: "Galatasaray'a transfer olursam çok sevinirim. İlk iki maçta kötü oynadım ki bonservisim ucuzlasın. Şaka yapıyorum! Cicaldau'yu da transferi nedeniyle tebrik edip, başarılar diliyorum."

Morutan, son 3 sezonda Steaua Bükreş formasıyla çıktığı 104 maçta 14 gol attı ve 30 asist kaydetti.

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İşte Galatasaray'ın Morutan hedefi! 8 milyon euro bonservis...
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