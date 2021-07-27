Murat Sancak'tan Emre Mor transferi hakkında flaş sözler!

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transfer sezonunda Balotelli, Belhanda ve Stambouli transferleri sonrası adından söz ettirmeye devam ediyor. Lige etkili bir başlangıç yapmak isteyen Adana Demirspor'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
EMRE MOR, ADANA DEMİRSPOR'UN TRANSFER GÜNDEMİNE GELDİ
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Emre Mor, Adana Demirspor'un transfer gündemine geldiği iddia edildi. Celta Vigo'dan ayrılacağını ifade eden Emre Mor'un yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.
MURAT SANCAK'TAN TRANSFER SÖZLERİ
A Spor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İspanyol ekibinden ayrılacağını ifade eden 24 yaşındaki Emre Mor için, "Emre Mor gündemimize geldi ama şu an ilgilenmiyoruz" açıklamasını yaptı.
A. Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Emre Mor transferi hakkında açıklama!
EMRE MOR YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYOR
Kariyerinde Dortmund ve Galatasaray gibi büyük kulüplerde forma giyen Emre Mor istenilen performansı bir türlü gösteremedi ve istikrarsız oyunu sebebiyle birçok eleştirilere maruz kalmıştı. Son olarak Celta Vigo'dan ayrılacağını açıklayan genç oyuncu kariyerinde yeni bir başlangıç yapmak istiyor.
2022 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu Celta Vigo'nun bonservissiz olarak takımdan ayrılmasına izin verdiğini belirten Emre, "Şu an yeni bir ortamda, yeni bir başlangıca ihtiyacım var. Bu değişikliğin iyi geleceğini düşünüyorum" demişti.