Murat Sancak'tan Emre Mor transferi hakkında flaş sözler!

MURAT SANCAK'TAN TRANSFER SÖZLERİ

A Spor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İspanyol ekibinden ayrılacağını ifade eden 24 yaşındaki Emre Mor için, "Emre Mor gündemimize geldi ama şu an ilgilenmiyoruz" açıklamasını yaptı.

A. Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Emre Mor transferi hakkında açıklama!

EMRE MOR YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYOR

Kariyerinde Dortmund ve Galatasaray gibi büyük kulüplerde forma giyen Emre Mor istenilen performansı bir türlü gösteremedi ve istikrarsız oyunu sebebiyle birçok eleştirilere maruz kalmıştı. Son olarak Celta Vigo'dan ayrılacağını açıklayan genç oyuncu kariyerinde yeni bir başlangıç yapmak istiyor.