Şanlıurfaspor 3 transferi daha yaptı

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele edecek olan Şanlıurfaspor transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yapılan kongreden sonra tekrar başkanlığa seçilen Emin Yetim ve yönetimi kolları sıvayarak çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İç ve dış transferde çalışmalarını sürdüren sarı yeşillilerde 6 futbolcu ile yollarını ayırdı. Dış transferde şimdiye kadar 15 futbolcu ile anlaşma sağlandı.

Yapılan transferlerden sonra Şanlıurfaspor ilk etap kampı için Bolu'da çalışmalarını sürdürürken Tuzlaspor'un Golcüsü Özgür Can Özcan ile 2 yıllık ve Galatasaray'da oynayan Ferhan Evren ile 3 yıllık ve Sakaryaspor'da oynayan Caner Koca ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Şanlıurfaspor sosyal medya hesabından yapılan açıklama 'da şu ifadelere yer verdi:

"Özgür Can Özcan Şanlıurfaspor'da, Kulübümüz; geçtiğimiz sezon Tuzlaspor'da oynayan Özgür Can Özcan ile 2 yıl ve Galatasaray'da oynayan Ferhan Evren ile 3 yıllık ve Sakaryaspor'da oynayan Caner Koca ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını dileriz."