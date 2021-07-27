Son dakika: Beşiktaş'ta Diego Godin sesleri yükseliyor! Transferde son söz için İstanbul'a geliyor...

Godin'in net 3 milyon Euro olan maaşından kurtulmak isteyen İtalyan kulübü, bu transfere sıcak bakıyor. Kartal da Uruguaylı futbolcunun maaşının yarısını (1.5 milyon Euro) karşılamayı Cagliari'ye iletmiş ancak bu konuda anlaşma sağlanamamıştı. Godin daha önce yapılan görüşmelerde 1+1 yıllık sözleşmeye 'Evet' demişti.