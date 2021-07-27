Son dakika: Beşiktaş'ta Diego Godin sesleri yükseliyor! Transferde son söz için İstanbul'a geliyor...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. 2021-2022 sezonunda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan siyah-beyazlılar, hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yarışabilecek güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak istiyor.
Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier transferlerini bitirmek için son aşamaları görüşürken, Alex Teixeira için beklemeye geçti.
Sergen Yalçın'ın yönetimden istediği deneyimli stoper boşluğu ise Uruguaylı dünya yıldızı Diego Godin'le doldurulacak. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, kulübüyle İstanbul'da görüşecek.
BAŞKANI İSTANBUL'A GELİYOR
Beşiktaş'ın kadroya katmak için girişimlerini sürdürdüğü dünyaca ünlü stoper Diego Godin'in transferinde yeni bir gelişme yaşandı.
35 yaşındaki oyuncunun kulübü Cagliari'nin başkanı Tommaso Giulini, hem özel işleri hem de siyah-beyazlı yönetimle görüşmek için bugün İstanbul'a gelecek.
Godin'in net 3 milyon Euro olan maaşından kurtulmak isteyen İtalyan kulübü, bu transfere sıcak bakıyor. Kartal da Uruguaylı futbolcunun maaşının yarısını (1.5 milyon Euro) karşılamayı Cagliari'ye iletmiş ancak bu konuda anlaşma sağlanamamıştı. Godin daha önce yapılan görüşmelerde 1+1 yıllık sözleşmeye 'Evet' demişti.
MÜTHİŞ BİR KARİYER
Kariyeri boyunca İnter, Atletico Madrid, Villarreal gibi önemli ekiplerde görev yapan Godin, Uruguay A Milli Takımı'nda 146 maça çıktı.
35 yaşındaki stoper, 585 maçlık kulüp kariyerinde 36 gol atıp, 21 asist yaparken, geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla sadece bir kez sakatlandı ve 2 maç kaçırdı.
6 Şubat 1986 yılında dünyaya gelen Godin, futbol hayatına 2003 yılında Cerro takımında başladı.
LUUK DE JONG YİNE FAVORİ!
Kartal'da golcü listesine giren ve kiralama girişimlerinde bulunulan Luuk de Jong tekrar listede bir numaraya çıktı. Sakatlığı nedeniyle geri plana itilen Hollandalı golcü; Diego Costa, Aleksandar Mitrovic, Chuba Akpom ve Willian Jose'de maliyetlerin yüksek olması, Rondon'un ise Çin'den henüz bonservisini alamaması nedeniyle yine değerlendirmeye alındı.
En iyi ihtimalle 2-3 hafta içerisinde antrenmanlara başlaması beklenen 30 yaşındaki oyuncu için "Bir süre idare ederiz" düşüncesiyle tekrar girişim sağlandı. Ancak siyahbeyazlıların bu transferde çok ciddi bir rakibi var: PSV Eindhoven...
Santrforun yanı sıra forvet arkasında ve zaman zaman kanatlarda da oynayabilen De Jong'un da eski takımı PSV'de forma giymeye sıcak baktığı bildirildi.
Sevilla'nın Temmuz 2019'da 12.5 milyon Euro bedelle PSV'den renklerine bağladığı oyuncu, İspanyol ekibinde 94 karşılaşmaya çıkarken 19 gol atıp, 5 asist kaydetti.