Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim ve TFF sözleri

Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, divan kurulunda Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki 5-1'lik PSV yenilgisi ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Burak Elmas şu ifadeleri kullandı:
"FATİH TERİM'E YAPILAN HAKSIZ ELEŞTİRİLER GÖRÜYORUZ"
"PSV mağlubiyeti bizi çok üzdü. Galatasaray'ın gelecek yıllarını kurtaracak bir kadro planlaması yapıyoruz. PSV mağlubiyetinin paniğiyle büyük hatalar yapmayacağız. Futbolda özellikle son zamanlarda da teknik direktörümüze yapılan, biraz haksız; biraz sertlik seviyesi artan eleştirileri görüyoruz. Galatasaray'a zarar veren eleştirilerin sonuna kadar karşısındayız.
"KADRO MÜHENDİSLİĞİNİ FARK ETMİŞSİNİZDİR"
Göreve geldikten sonra, dönem dönem eleştiriler oldu. Bunları dikkatle diniliyoruz. Tüm eleştirilerinizden ve tavsiyelerinizden gerekli dersleri çıkarmaya devam edeceğiz. Her türlü eleştiri ve tavsiyeye açığız. Galatasaray'ın geleceğini kurtaracak kadro yapısı ve gerekli operasyonel altyapıyı kurma hedefimiz var. Son dönemde yaptığımız transferlerle de yapmaya çalıştığımız kadro mühendisliğini siz de fark etmişsinizdir.
"TFF YARGI KURULLARI BAĞIMSIZ OLMALI, MAAŞLARI TFF ÖDEMEMELİ"
TFF, getirdiği değişiklik önerisinde, Tahkim Kurulu ve UÇK'nin yönetim tarafından atanması zorunluluğunu getirdi. Bu şekilde bu kurumların bağımsızlığa kavuşacağı düşünülüyor. Biz de Kulüpler Birliği'nde, diğer kulüplerle ciddi bir çalışma yaptık. Teklifimizi vereceğiz. Umarım bu da TFF'den geçecektir. Spor Yasası'nda da, spor mahkemesi kurulması önerisinin pakete koyulmasını öngörüyoruz. TFF yargı kurulları bağımsız olmalıdır, maaşları TFF ödememelidir.