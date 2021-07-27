Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim ve TFF sözleri

"KADRO MÜHENDİSLİĞİNİ FARK ETMİŞSİNİZDİR"

Göreve geldikten sonra, dönem dönem eleştiriler oldu. Bunları dikkatle diniliyoruz. Tüm eleştirilerinizden ve tavsiyelerinizden gerekli dersleri çıkarmaya devam edeceğiz. Her türlü eleştiri ve tavsiyeye açığız. Galatasaray'ın geleceğini kurtaracak kadro yapısı ve gerekli operasyonel altyapıyı kurma hedefimiz var. Son dönemde yaptığımız transferlerle de yapmaya çalıştığımız kadro mühendisliğini siz de fark etmişsinizdir.