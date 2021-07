Son dakika: Fatih Terim canlı yayında PSV maçının ilk 11'ini açıkladı! Genç oyuncu ilk kez kadroda...

Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takım kaptanı Fernando Muslera, PSV Eindhoven maçı öncesinde basın toplantısı düzenliyor.

"HER KALECİNİN KARİYERİNDE BÖYLE MAÇLAR VARDIR"



Muslera: Ne yazık ki talihsiz bir maç yaşadım. Her futbolcu bunu yaşayabiliyor. Birçok destek mesajı aldım. Almam gereken dersler de oldu tabi. Başta Fatih hocam olmak üzere arkadaşlarım, personeller ve taraftarlarımız bana çok destek verdi. Bu unutulmaz bir şey. Copa America sonrası bir hafta içinde mental olarak bir şey kaybetmezsiniz. İlk maça fiziksel ve zihinsel olarak hazır çıkmıştım. Dediğim gibi her kalecinin kariyerinde böyle maçlar vardır. Maçtaki performansımı Copa America'ya bağlamıyorum. Fiziksel ve mental olarak bir sıkıntım yoktu.



"KAZANSANIZ DEHA OLARAK ÇIKARSINIZ ORADAN"

Fatih Terim: Bazen bir strateji yaparsınız, üçlü savunma da bunlardan biriydi. Nitekim 17-18. dakikada normal düzenimize döndük. En ufak bir işaretle, 4-3-3 düzenimize dönme ihtimalimiz vardı. Bizde şöyle bir huy vardır. Kazansanız deha olarak çıkarsınız oradan. Öyle bir niyetim yok. Bu sorunuz beni geriye götürdü. Çok sık konuşmadığımız için sanırım bazı şeyler yanlış anlaşılıyor.



"GEÇEN SEZONDAN AŞAĞI YUKARI 11 OYUNCU KAYBETTİK"

Mayıs'ın sonunda lig bitinceki duruma iyi bakmak lazım. Lig bittiğinde aşağı yukarı 11 oyuncu kaybettik. Etebo, Onyekuru, Saracchi, Halil, Gedson... Kendi mali sıkıntılarımız ve UEFA'nın bizi cezalandırması nedeniyle, istememize rağmen kiralanması... Kötü şeyler Fatih Terim'e denk gelir ama ben şikayet etmem. Belhanda, Donk, Okan, Şener de bizle birlikte değil. Etti 11. Son 2 hazırlık maçımızın en formda oyuncusu Oğulcan'ı da kaybettik, lisans vermediler. Yedlin ve Emre Akbaba koronavirüse yakalandılar. Oldu 13-14... Sağ bekimiz yok, orta sahamız sıfır. Demedim, demiyorum da. Onun üçlüyle alakası yok.

Biz sezonu açtığımızda seçim yapılmamıştı! Galatasaraylılar, beni iyi dinlesin. Ben ve başkanımız da aynı fikirde. Kısa sürede kalite için bu finansal yükün altına girmeyeceğiz. Ben bazı isimleri istememişim! Ezgjan Alioski 3 sene 7,5 milyon euro! Normal sol bek de değil, orta saha kendisi. Tabii ki kabul etmem. Ben boşuna 3 yıl demedim. Ben üç yıldan vazgeçmedim. Ben Galatasaray'dan bir gün sabır istemedim. Ne bir şeylerden vazgeçeceğiz, ne de bir şeyleri denemekten vazgeçeceğiz.

İki defa üst üste şampiyon olduk, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı aldık. İkinci yarı 8 galibiyetle gelen bir Galatasaray varken, pandemi araya girdi. O günden bugüne istikrarı oturtamadık. Bazı bölgede 2 oyuncumuz varken onları kaybettik, 3 oyuncumuzu sokmak zorunda kaldık. Bunlar istikrardan uzak şeyler. PSV maçında olmayacak işler bizim başımıza geldi. Elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalıştık. 75. saniyede 1-0 geriye düştük. Ne çalıştıysak oradan yedik. 3-1'e kadar PSV'nin pozisyonu yok ama biz pozisyon bulmakta zorlandık.

Bizde transfer 8 Eylül'e kadar. Kalan sürede aynı düşünceyle devam edeceğiz. Tecrübeli oyuncular olacak ama esas ana tema 20-25 yaş arası yetenekli oyuncular olacak. Çok uzun zamandır izlediğimiz oyuncuları almaya devam edeceğiz. Benfica bu sezon Gedson'u vermek istemediğini ifade etti. Her an her şey olabilir ancak son söz buydu. Hatta Türkiye'den başka kulüplerinden istediğini söylediler ama Galatasaray'da başka takıma geleceğini zannetmiyorum.



GHEZZAL AÇIKLAMASI

Ghezzal'ı hiç reddetmedim, tam tersine bizzat çok istedim. Ben de yönetimimiz de çok istedi. Bizatihi rica ettim. Morutan'ı izledim, çok iyi bir oyuncu. Bize de haber göndermiş gelmek istiyorum diye. Makul bir paraya herhalde Galatasaray'a yok demez. Zevk verecek oyunculardan bir tanesi. O zevki de abileri daha önce burada verdi. Hagi, Popescu, Iliescu gibi. Top ayağındayken mutlaka herkesin izlemesi gereken bir oyuncu. Ben de çok beğeniyorum.

PSV MAÇININ İLK 11'İ

Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Mohamed ve Barış Alper. PSV karşısına çıkacak 11'imiz bu şekilde. Emre Akbaba hala karantinada. Yedlin, Kovid'den döndü. Dolayısıyla böyle çıkacağız.