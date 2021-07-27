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Giriş Tarihi: 27.7.2021 15:11 Son Güncelleme: 27.7.2021 15:17

Son dakika: Portekiz'den Beşiktaş'a güzel haber! Diego Costa'yı çok isteyen Benfica...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Portekiz'den Beşiktaş'a güzel haber! Diego Costa'yı çok isteyen Benfica...

Son dakika transfer haberleri... Portekiz basını Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği Diego Costa ile ilgili son bilgileri paylaştı. 32 yaşındaki deneyimli golcü için Beşiktaş'ın son teklifi 2.9 milyon Euro! Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica da deneyimli golcüyü transfer etmek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Kariyerinde Atletico Madrid ve Chelsea gibi takımlar bulunan Diego Costa, bu yaz bir transfer yapacak. Kariyerindeki son kontratı alacak İspanyol golcü bu konuda pazarlıkları sıkı tutuyor. Portekiz medyasından gelen haberler Beşiktaş taraftarının yüzünü güldürdü. Benfica ile Diego Costa arasında son durum ne?

Portekiz'de yayın yapan O Jogo'nun haberine göre transfer piyasasında hala serbest olan Diego Costa'nun durumu netlik kazanmadı fakat Benfica'nın da oyuncuya ilgisi var.

Benfica'nın yanı sıra Beşiktaş da Diego Costa ile ilgileniyor. Diego Costa'nın Türkiye'den aldığı teklif çok daha cazip.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira da Beşiktaş'ın Diego Costa için 3 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığını ve 2023'e kadar sözleşme önerdiğini ifade etti.

Bundan sonrası için Diego Costa'nın kararı beklenecek. Diego Costa daha önce de Portekiz'de forma giymişti.

2006'da Braga forması giyen Diego Costa ertesi sene takımdan ayrılmıştı.

Diego Costa, ilk Avrupa deneyimini Braga takımında yaşamıştı. Daha sonra Atletico Madrid'e giden İspanyol golcü Celta Vigo, Albacate, Real Valladolid, R. Vallecano, Chelsea gibi takımlarda forma giydi.

PORTEKİZ BASINI: DİEGO COSTA BEŞİKTAŞ'A YAKIN!

Portekiz basını Benfica'nın teklifinin Beşiktaş'a göre daha az olduğunu bu nedenle Diego Costa'nın Beşiktaş'a daha yakın olduğunu açıkaldı.

Beşiktaş'ta golcü listesine giren ve kiralama girişimlerinde bulunulan Luuk de Jong tekrar listeye geldi.

Sakatlığı nedeniyle geri plana itilen Hollandalı golcü; Diego Costa, Aleksandar Mitrovic, Chuba Akpom ve Willian Jose'de maliyetlerin yüksek olması, Rondon'un ise Çin'den henüz bonservisini alamaması nedeniyle yine değerlendirmeye alındı.

En iyi ihtimalle 2-3 hafta içerisinde antrenmanlara başlaması beklenen 30 yaşındaki oyuncu için, "Bir süre idare ederiz" düşüncesiyle tekrar girişim sağlandı. Ancak siyah-beyazlıların bu transferde çok ciddi bir rakibi var: PSV Eindhoven...

Santrforun yanı sıra forvet arkasında ve zaman zaman kanatlarda da oynayabilen De Jong'un da eski takımı PSV'de forma giymeye sıcak baktığı bildirildi.

Sevilla'nın Temmuz 2019'da 12.5 milyon Euro bedelle PSV'den renklerine bağladığı oyuncu, İspanyol ekibinde 94 karşılaşmaya çıkarken 19 gol atıp, 5 asist kaydetti.

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Son dakika: Portekiz'den Beşiktaş'a güzel haber! Diego Costa'yı çok isteyen Benfica...
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