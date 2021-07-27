Son dakika: Portekiz'den Beşiktaş'a güzel haber! Diego Costa'yı çok isteyen Benfica...

En iyi ihtimalle 2-3 hafta içerisinde antrenmanlara başlaması beklenen 30 yaşındaki oyuncu için, "Bir süre idare ederiz" düşüncesiyle tekrar girişim sağlandı. Ancak siyah-beyazlıların bu transferde çok ciddi bir rakibi var: PSV Eindhoven...