Son dakika: Tarafar Diego Costa'yı beklerken! Beşiktaş'a İspanya'dan sürpriz golcü

Son dakika... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem Süper Lig hem de Devler Ligi'nde başarı arayacak olan Kartal; Mehmet Topal, Salih Uçan ve Kenan Karaman'ı alırken, Ghezzal ve Rosier'le ise prensip anlaşmasına vardı.