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Giriş Tarihi: 27.7.2021 09:21

Son dakika: Tarafar Diego Costa'yı beklerken! Beşiktaş'a İspanya'dan sürpriz golcü

Son dakika: Tarafar Diego Costa'yı beklerken! Beşiktaş'a İspanya'dan sürpriz golcü

Son dakika... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş; Rosier ve Ghezzal'ı kadrosuna katmak için gün sayıyor. Geçen sezon elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ikiliyle el sıkışan Kartal, forvet ve orta saha bölgesi için arayışlarını sürdürüyor. Aboubakar'ın ayrılığı sonrası gol bölgesine yıldız bir isim almak isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir Diego Costa ile pazarlık halindeydi. Costa'nın zora girmesi sonrası rota Luuk de Jong'a çevrildi.

Son dakika... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem Süper Lig hem de Devler Ligi'nde başarı arayacak olan Kartal; Mehmet Topal, Salih Uçan ve Kenan Karaman'ı alırken, Ghezzal ve Rosier'le ise prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş'ta golcü listesine giren ve kiralama girişimlerinde bulunulan Luuk de Jong tekrar listede bir numaraya çıktı.

Sakatlığı nedeniyle geri plana itilen Hollandalı golcü; Diego Costa, Aleksandar Mitrovic, Chuba Akpom ve Willian Jose'de maliyetlerin yüksek olması, Rondon'un ise Çin'den henüz bonservisini alamaması nedeniyle yine değerlendirmeye alındı.

En iyi ihtimalle 2-3 hafta içerisinde antrenmanlara başlaması beklenen 30 yaşındaki oyuncu için, "Bir süre idare ederiz" düşüncesiyle tekrar girişim sağlandı. Ancak siyah-beyazlıların bu transferde çok ciddi bir rakibi var: PSV Eindhoven...

Santrforun yanı sıra forvet arkasında ve zaman zaman kanatlarda da oynayabilen De Jong'un da eski takımı PSV'de forma giymeye sıcak baktığı bildirildi. Sevilla'nın Temmuz 2019'da 12.5 milyon Euro bedelle PSV'den renklerine bağladığı oyuncu, İspanyol ekibinde 94 karşılaşmaya çıkarken 19 gol atıp, 5 asist kaydetti.

FERNANDO'DA TOP SERGEN YALÇIN'DA

Orta sahaya yapılması planlanan takviye neticesinde sezon bitiminde gündeme gelen ve geçtiğimiz ay itibariyle anlaşmaya varılan 29 yaşındaki Lucas Fernando'nun kulübünden bedelsiz çıkışı bekleniyordu.

Brezilyalı futbolcunun, Çin ekibi Beijing Guoan ile yaptığı fesih görüşmelerinde sona geldiği ve kısa süre içerisinde işlemleri tamamlayarak bonservisini alacağını ilettiği belirtildi.

Josef de Souza'nın yakın arkadaşı olan, Alex Teixeira ile birlikte yaz tatilinde vakit geçirdikleri Lucas Fernando'nun transferinde son söz Sergen Yalçın'ın olacak.

Yalçın'ın onay vermesi durumunda tecrübeli oyuncunun Beşiktaş forması giymesi bekleniyor. Kariyerine Gremio'da başlayan ve sonrasında Shakhtar Donetsk ile Avrupa macerasına çıkan orta saha oyuncusu, Sampdoria ve S.Moskova formalarını da terletti.

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Son dakika: Tarafar Diego Costa'yı beklerken! Beşiktaş'a İspanya'dan sürpriz golcü
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