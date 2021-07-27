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Giriş Tarihi: 27.7.2021 23:36

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2021-2022 Süper Lig başlangıç tarihi

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2021-2022 Süper Lig başlangıç tarihi

Süper Lig ne zaman başlıyor sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Pek çok kulüp aralık vermeden transfer çalışmalarına devam ederken, ligin başlangıç tarihi, transfer sezonunun sona ereceği tarih gibi konular merak konusu oluyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? 2021 - 2022 sezonu Süper Lig başlangıç ve bitiş tarihi

Süper Lig ne zaman başlıyor sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan fikstür çekimlerinin ardından, sezonun tüm eşleşmelerinin belirlenmesiyle, ligin başlayacağı tarih merak edilmeye başlanarak Süper Lig ne zaman başlıyor 2021? sorusu üzerinden yapılan bilgi araştırmaları yoğun olarak sürüyor.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

TFF ile Süper Lig başlama tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;

SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamya göre ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.

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Süper Lig ne zaman başlıyor? 2021-2022 Süper Lig başlangıç tarihi
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