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Giriş Tarihi: 27.7.2021 20:14 Son Güncelleme: 27.7.2021 20:14

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 27 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları -MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 27 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları -MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Youtube ile MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (27 Temmuz 2021 Salı) şans oyunu severlere duyurulacak. 9 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyerek bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinde dijital olarak ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar şanslı numaraları öğrenmek isteyerek 27 Temmuz MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. Milli Piyango Online ile 27 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün (Salı, Perşembe, Pazar) şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediyor. Bugün MP TV ile Youtube ortak canlı yayınında belirlenen kazandıran numaraları öğrenmek ve peş peşe gelen devirlerle 9 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarı için bilet sorgulama yapmak isteyenler 27 Temmuz MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (27 TEMMUZ)

27 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama ekranı detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 27 Temmuz Süper Loto sonuçları:




SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 27 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları -MPİ bilet sorgulama
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