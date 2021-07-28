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Giriş Tarihi: 28.7.2021

3-4 transferle kalmayacağız!

MEHMET ÖZCAN
3-4 transferle kalmayacağız!

“Her an her şey olabilir. 3-4 transferle kalmayacağımızı söylemek isterim. Giderken aklımdakileri sahaya yansıtan bir jenerasyon bırakmak en büyük idealim. Bu tüm kupalardan çok daha önemli. 2000 senesinde ayrılırken bunu başarmıştım.”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV ile 5-1'in rövanşında işlerinin kolay olmadığını belirtip, "İyi mücadele ve tutkulu bir oyun istiyorum. Aldığımız sonuç rakibimiz karşısında bize az bir şans bırakıyor ama deneyeceğiz" dedi. Terim, anlayışın G.Saray'ın geleceğini inşa etmek olduğunu söyleyip şunları ifade etti: "Kısa vadeye kalite eklemek için finansal yükün altına girecek durumda değil bu G.Saray… Alioski 3 yıl için 7.5 milyon Euro olursa tabii kabul etmem. Üstelik 3 yıldır sol bek oynuyor.

MORUTAN ZEVK VERECEK
Ghezzal'ı hem ben hem de başkanımız çok istedi. Hangi teknik adam onu istemez. Morutan çok iyi futbolcu. Bize haber yollamış, paramızın az olduğunu bildiğinden 'Kötü oynuyorum ki bonservisim az olsun' demiş. Daha başkanla konuşmadım ama zevk verecek oyunculardan. Abileri daha önce o zevki verdi. Hagi, Popescu… Gedson bizi seviyor, biz de onu seviyoruz ama kulübü vermek istemiyor. 1 Eylül'e kadar bekleyeceğiz, her an her şey olabilir. Türkiye'de G.Saray'dan başka yerde oynayacağını düşünmüyorum. 3-4 transferle kalmayacağımızı söylemek isterim. 20'ye yakın oyuncu boşalttık.

RAKAMLARI DİKKATLİ İZLEYİN
20-25 arası yetenekli, uzun yıllardır seyrettiğimiz, karar verdiğimiz oyuncuları almaya devam edeceğiz. Genç oyuncularımızın alacağı rakamları da dikkatlice izlemenizi tavsiye edeceğim. Galatasaray taraftarına mesajım en az onlar kadar biz de onları çok özledik. Taraftarla oynasaydık belki şampiyonlukları da kaçırmazdık. Burada bir mantalite, bir sistem ve aklımdakileri sahaya yansıtan bir jenerasyon bırakmak en büyük idealim. 2000'de giderken bunu başarmıştım.

'DERSIMI ALDIM'
G.Saray'ın tecrübeli ismi Muslera, "Kalecilerin kaderinde bu tip şeyler olabiliyor. Copa America'dan yorgun değil, hazır olarak geldim. Herkesten destek mesajları aldım ve bu maçtan derslerimi de çıkardım. Benim yanıma kâr kalan bu oldu. Hocamın verdiği destek her zaman unutulmaz" dedi.

İLK 11'İ AÇIKLADI
ŞAMPİYONLAR Ligi 2. ön eleme ilk maçında PSV'ye 5-1 kaybeden Galatasaray'ın bugünkü rövanşta tur atlaması için 5 farklı kazanması gerekiyor. 4 farklı galibiyette ise maç uzatmaya gidecek. Türk Telekom Stadı'nın zemini bakımda olduğu için mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliğinde oynanacak. 17 bin kişilik kapasitenin yüzde 50'si kullanılacak ve tribünde 8 bin Aslan olacak. 21.00'de başlayacak ve İtalyan Massimiliano Irrati'nin yöneteceği maç Spor Smart'tan ekranlara gelecek.

YEDLİN YETİŞTİ, EMRE AKBABA HASTANEDE
Fatih Terim dün basın toplantısında 'Siz bu kez sormadınız ama ben kadroyu vereyim" diyerek sahaya süreceği 11'i açıkladı. İlk maçta Kovid nedeniyle oynayamayan Yedlin'in iyileştiğini ve 11'e döndüğünü belirten Terim, Emre Akbaba için "Hastanede tedavisi devam ediyor" açıklamasını yaptı.

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3-4 transferle kalmayacağız!
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