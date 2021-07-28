3-4 transferle kalmayacağız!

“Her an her şey olabilir. 3-4 transferle kalmayacağımızı söylemek isterim. Giderken aklımdakileri sahaya yansıtan bir jenerasyon bırakmak en büyük idealim. Bu tüm kupalardan çok daha önemli. 2000 senesinde ayrılırken bunu başarmıştım.”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV ile 5-1'inrövanşında işlerininkolay olmadığını belirtip, "İyi mücadele ve tutkulubir oyun istiyorum.Aldığımız sonuç rakibimizkarşısında bizeaz bir şans bırakıyorama deneyeceğiz" dedi. Terim, anlayışın G.Saray'ın geleceğini inşa etmek olduğunu söyleyip şunları ifade etti: "Kısa vadeye kalite eklemek için finansal yükün altına girecek durumda değil bu G.Saray… Alioski 3 yıl için7.5 milyon Euro olursatabii kabul etmem. Üstelik 3 yıldır sol bek oynuyor.
MORUTAN ZEVK VERECEK
Ghezzal'ı hem benhem de başkanımız çokistedi. Hangi teknik adamonu istemez. Morutan çokiyi futbolcu. Bize haberyollamış, paramızın az olduğunubildiğinden 'Kötüoynuyorum ki bonservisimaz olsun' demiş. Dahabaşkanla konuşmadımama zevk verecek oyunculardan.Abileri daha önceo zevki verdi. Hagi, Popescu…Gedson bizi seviyor,biz de onu seviyoruz amakulübü vermek istemiyor.1 Eylül'e kadar bekleyeceğiz,her an her şey olabilir.Türkiye'de G.Saray'danbaşka yerde oynayacağınıdüşünmüyorum. 3-4transferle kalmayacağımızısöylemek isterim. 20'yeyakın oyuncu boşalttık.
RAKAMLARI DİKKATLİ İZLEYİN
20-25 arası yetenekli,uzun yıllardır seyrettiğimiz,karar verdiğimizoyuncuları almayadevam edeceğiz. Gençoyuncularımızın alacağırakamları da dikkatliceizlemenizi tavsiye edeceğim.Galatasaray taraftarınamesajım en azonlar kadar biz de onlarıçok özledik. Taraftarlaoynasaydık belki şampiyonluklarıda kaçırmazdık.Burada bir mantalite,bir sistem ve aklımdakilerisahaya yansıtan bir jenerasyonbırakmak en büyükidealim. 2000'de giderkenbunu başarmıştım.
'DERSIMI ALDIM'
G.Saray'ın tecrübeli ismi Muslera, "Kalecilerin kaderinde bu tip şeyler olabiliyor. Copa America'dan yorgun değil, hazır olarak geldim. Herkesten destek mesajları aldım ve bu maçtan derslerimi de çıkardım. Benim yanıma kâr kalan bu oldu. Hocamın verdiği destek her zaman unutulmaz" dedi.
İLK 11'İ AÇIKLADI
ŞAMPİYONLAR Ligi 2. ön eleme ilk maçında PSV'ye 5-1 kaybeden Galatasaray'ın bugünkü rövanşta tur atlaması için 5 farklıkazanması gerekiyor.4 farklıgalibiyette isemaç uzatmayagidecek. Türk Telekom Stadı'nın zemini bakımda olduğu için mücadele Başakşehir FatihTerim Stadı ev sahipliğinde oynanacak. 17 bin kişilik kapasitenin yüzde 50'si kullanılacak ve tribünde 8 bin Aslan olacak. 21.00'de başlayacakve İtalyan MassimilianoIrrati'nin yöneteceği maç SporSmart'tan ekranlara gelecek.
YEDLİN YETİŞTİ, EMRE AKBABA HASTANEDE
Fatih Terim dün basın toplantısında 'Siz bu kez sormadınız ama ben kadroyu vereyim" diyerek sahaya süreceği 11'i açıkladı. İlk maçta Kovid nedeniyle oynayamayan Yedlin'in iyileştiğini ve 11'e döndüğünü belirten Terim, Emre Akbaba için "Hastanede tedavisi devam ediyor" açıklamasını yaptı.