3-4 transferle kalmayacağız!

Giriş Tarihi: 28.7.2021

“Her an her şey olabilir. 3-4 transferle kalmayacağımızı söylemek isterim. Giderken aklımdakileri sahaya yansıtan bir jenerasyon bırakmak en büyük idealim. Bu tüm kupalardan çok daha önemli. 2000 senesinde ayrılırken bunu başarmıştım.”