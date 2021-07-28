Ali Koç'tan TFF'ye flaş yayıncı kuruluş eleştirisi! "Bu nasıl bir düzendir..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Olağan Mali Genel Kurul toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Özellikle yayıncı kuruluşla yaşanan sorunlara değinen Ali Koç, "Yapılan indirimlerin tutarı 394 milyon dolar. 2021-2022 sezonu için yayıncı kuruluştan ne ödeneceği belli değil, ne zaman belli olacak o da belli değil." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan satır başları şu şeilde;

"Ben TFF Başkanı olsam mali genel kuruldan önce kulüplerle görüşürdüm. Yine de her şeye rağmen dünkü toplantının hayırlı sonuçlara vesile olmasını canı gönülden diliyorum. Altyapılara hoca bulmakta sorun yaşıyoruz. Futbolun içinde bulunduğu durumda biz kulüplerin de çok büyük payı vardır. Ancak çözmek istiyorsak irade şarttır. Uluslararası rekabet alanında kalitenin ne kadar açıldığını herkes görüyor. 10 yıl içinde futbolun her kademesinde büyük bir devrime ihtiyacımız var. Bu kafayla gidersek de daha da diplere ineceğiz. Ülkemizde yeni bir futbol aklı ve yaklaşımı sergilememizin zamanı geldi de geçti."

YAYINCI KURULUŞ AÇIKLAMASI!

"Futbolun içinde bulunduğu bu durumda kulüplerin de payı var. Çözmek istiyorsak irade koymalıyız. Uluslararası arenayla aramızın ne kadar açıldığını görüyoruz. Sadece mali olarak değil, futbol olarak da ara açık."

"İki hafta önce, 19 kulübün yaptığı açıklama şahsıma mal edildi. Çok yazıktır ki TFF yönetiminde olan bazı arkadaşlar, son derece ahlaksızca bazı kulüpleri arayıp 'Ali Koç'un kuyruğuna takılmayın."

"Hep yayıncı kuruluşun istediği oluyor. Bu nasıl bir düzendir. Yapılan indirimlerin tutarı 394 milyon dolar. 2021-2022 sezonu için yayıncı kuruluştan ne ödeneceği belli değil, ne zaman belli olacak o da belli değil."