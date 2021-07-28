Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan bir güzel haber daha! Leicester City...

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan üst üste güzel haberler devam ediyor. Siyah-beyazlıların 29 yaşındaki Cezayirli yıldızın transferinde büyük aşama kaydederken oyuncuyla anlaşma sağlamıştı. Beşiktaş'a bir iyi haber de kulübü Leicester City'den geldi.
İngiliz ekibi yeni kamp kadrosunu açıklarken Ghezzal kadroda yer almadı. Beşiktaş Ghezzal transferinde Leicester City ile bonservis pazarlıklarına devam ediyor.
Daha önce transferinde Beşiktaş'ın ezeli rakibi Galatasaray'ın da devreye girdiği Cezayirli yıldız, son kararını geçen sezon formasını giydiği Siyah-beyazlılardan yana kullandı ve anlaşmaya vardı.
Ghezzal, geçen sezon Beşiktaş'ın hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanmasında başrol oynadı.
29 yaşındaki yıldız, geçen sezon Siyah-beyazlı formayla çıktığı 35 maçta 8 gol attı ve 18 kaydetti.