Yeni sezonun iddialı takımlarından olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Daha önce oynadığı 3 hazırlık maçından da galibiyetle ayrılan sarı lacivertliler, 4. maçını Hollanda ekibi PEC Zwolle ile yapacak. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı 3 hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı. Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçen sarı lacivertliler, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etti.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Zwolle hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İşte, Fenerbahçe Zwolle maçı canlı yayın izle ekranı ve diğer bilgiler;
Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak ve şifresiz ekranlara gelecek.
Uzun bir aradan sonra taraftarına kavuşacak olan Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda PEC Zwolle'yi konuk edecek.
28 Temmuz:
Fenerbahçe-PEC Zwolle
31 Temmuz:
Fenerbahçe-Greuther Fürth
4 Ağustos:
Fenerbahçe-Dinamo Kiev