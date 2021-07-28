Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Zwolle maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta? Fenerbahçe Zwolle hazırlık maçı şifreli mi?
Giriş Tarihi: 28.7.2021 16:38 Son Güncelleme: 28.7.2021 16:38

Fenerbahçe Zwolle maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta? Fenerbahçe Zwolle hazırlık maçı şifreli mi?

Fenerbahçe Zwolle maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta? Fenerbahçe Zwolle hazırlık maçı şifreli mi?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 4. hazırlık maçını Hollanda ekibi PEC Zwolle ile yapacak. Kadrosuna çeşitli takviyeler yapacan ve teknik direktörlüğe Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe, daha önce oynadığı 3 hazırlık maçından galibiyetle ayrılmıştı. Bu akşam oynanacak olan mücadele öncesinde, Fenerbahçe Zwolle hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifreli mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe Zwolle maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek. Peki, Fenerbahçe Zwolle maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta? İşte, Fenerbahçe Zwolle maçı canlı yayın izle ekranı ve diğer detaylar

Yeni sezonun iddialı takımlarından olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Daha önce oynadığı 3 hazırlık maçından da galibiyetle ayrılan sarı lacivertliler, 4. maçını Hollanda ekibi PEC Zwolle ile yapacak. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı 3 hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı. Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçen sarı lacivertliler, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE ZWOLLE MAÇI CANLI YAYIN İZLE | FB MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Zwolle hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, Fenerbahçe Zwolle maçı canlı yayın izle ekranı ve diğer bilgiler;

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak ve şifresiz ekranlara gelecek.

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MAÇ HANGİ STATTA OYNANACAK?

Uzun bir aradan sonra taraftarına kavuşacak olan Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda PEC Zwolle'yi konuk edecek.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

28 Temmuz:

Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz:

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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Fenerbahçe Zwolle maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta? Fenerbahçe Zwolle hazırlık maçı şifreli mi?
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