Yeni sezonun iddialı takımlarından olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Daha önce oynadığı 3 hazırlık maçından da galibiyetle ayrılan sarı lacivertliler, 4. maçını Hollanda ekibi PEC Zwolle ile yapacak. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı 3 hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı. Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçen sarı lacivertliler, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE ZWOLLE MAÇI CANLI YAYIN İZLE | FB MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Zwolle hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, Fenerbahçe Zwolle maçı canlı yayın izle ekranı ve diğer bilgiler;