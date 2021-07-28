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Giriş Tarihi: 28.7.2021 16:14

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir: 'Bunun bir devrim olduğunu düşünüyorum...'

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir: 'Bunun bir devrim olduğunu düşünüyorum...'

PFDK ve UÇK'nın seçimle göreve gelmesine ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edildi. Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, alınan kararın çok büyük bir uğraş sonrasında sonuçlandığını belirtirken bunun bir devrim olduğunu ifade etti.

Geçmiş dönemde hem Fatih Terim hem de Galatasaray'ın Disiplin Kurulu kararları nedeniyle büyük sorunlar yaşadığını, çifte standarta uğradığını dile getiren Galatasaray İkinci Başkanı Rezan Epözdemir, bundan sonra hukuk kurullarını federasyon genel kurulunun seçeceğini belirtti.

İşte Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in açıklamaları...

'Galatasaray olarak geçmişte Disiplin Kurulu kararlarından büyük sıkıntı yaşadık. Hakem ve gözlemci raporlarında gerçek dışı kararlar verildi. Çifte standartlar oldu. En mükkemmel hukuk vicdandır.'

Bundan sonra hukuk kurullarını federasyon genel kurulları seçilecek. Bunun bir devrim olduğunu düşünüyorum.

Sistemle ilgili bir sorunumuz var. Limit, vergisel yükümlülükler, kurulların adaleti... Futbolun bütün paydaşları çözüm içerisinde olursa çok mutlu oluruz.'

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