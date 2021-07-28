Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir: 'Bunun bir devrim olduğunu düşünüyorum...'

İşte Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in açıklamaları...
'Galatasaray olarak geçmişte Disiplin Kurulu kararlarından büyük sıkıntı yaşadık. Hakem ve gözlemci raporlarında gerçek dışı kararlar verildi. Çifte standartlar oldu. En mükkemmel hukuk vicdandır.'
Bundan sonra hukuk kurullarını federasyon genel kurulları seçilecek. Bunun bir devrim olduğunu düşünüyorum.
Sistemle ilgili bir sorunumuz var. Limit, vergisel yükümlülükler, kurulların adaleti... Futbolun bütün paydaşları çözüm içerisinde olursa çok mutlu oluruz.'