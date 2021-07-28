Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir: 'Bunun bir devrim olduğunu düşünüyorum...'

Bundan sonra hukuk kurullarını federasyon genel kurulları seçilecek. Bunun bir devrim olduğunu düşünüyorum.

Sistemle ilgili bir sorunumuz var. Limit, vergisel yükümlülükler, kurulların adaleti... Futbolun bütün paydaşları çözüm içerisinde olursa çok mutlu oluruz.'