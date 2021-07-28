"KAZANSANIZ DEHA OLARAK ÇIKARSINIZ ORADAN"

Fatih Terim: Bazen bir strateji yaparsınız, üçlü savunma da bunlardan biriydi. Nitekim 17-18. dakikada normal düzenimize döndük. En ufak bir işaretle, 4-3-3 düzenimize dönme ihtimalimiz vardı. Bizde şöyle bir huy vardır. Kazansanız deha olarak çıkarsınız oradan. Öyle bir niyetim yok. Bu sorunuz beni geriye götürdü. Çok sık konuşmadığımız için sanırım bazı şeyler yanlış anlaşılıyor.

"GEÇEN SEZONDAN AŞAĞI YUKARI 11 OYUNCU KAYBETTİK"

Mayıs'ın sonunda lig bitinceki duruma iyi bakmak lazım. Lig bittiğinde aşağı yukarı 11 oyuncu kaybettik. Etebo, Onyekuru, Saracchi, Halil, Gedson... Kendi mali sıkıntılarımız ve UEFA'nın bizi cezalandırması nedeniyle, istememize rağmen kiralanması... Kötü şeyler Fatih Terim'e denk gelir ama ben şikayet etmem. Belhanda, Donk, Okan, Şener de bizle birlikte değil. Etti 11. Son 2 hazırlık maçımızın en formda oyuncusu Oğulcan'ı da kaybettik, lisans vermediler. Yedlin ve Emre Akbaba koronavirüse yakalandılar. Oldu 13-14... Sağ bekimiz yok, orta sahamız sıfır. Demedim, demiyorum da. Onun üçlüyle alakası yok.