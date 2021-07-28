Galatasaray, ilk maçta PSV Eindhoven'a farklı kaybederek tur şansını zora sokmuştu. Sarı kırmızılı temsilcimiz rövanş mücadelesinde kendi sahasında farklı kazanarak bir sonraki tura çıkabilmenin hesaplarını yapıyor. Fatih Terim ve öğrencileri maç öncesi son hazırlıklarını yaparak mücadele saatini beklemeye başlarken, Galatasaray PSV maçı hangi kanalda sorusunun cevabı da merak konusu oldu. Galatasaray PSV maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta gibi sorular ise yanıtını buldu. Peki, Galatasaray PSV maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? Galatasaray PSV maçı canlı yayın nasıl izlenir?
İşte ayrıntılar;
PSV MAÇININ İLK 11'İ BELLİ OLDU
Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Mohamed ve Barış Alper. PSV karşısına çıkacak 11'imiz bu şekilde. Emre Akbaba hala karantinada. Yedlin, Kovid'den döndü. Dolayısıyla böyle çıkacağız.
TARİH: 28.07.2021
SAAT: 21:00
HAKEM: Davide Massa
STADYUM: Türk Telekom Stadı
YAYIN KANALI: D Smart
FATİH TERİM'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Muslera: Ne yazık ki talihsiz bir maç yaşadım. Her futbolcu bunu yaşayabiliyor. Birçok destek mesajı aldım. Almam gereken dersler de oldu tabi. Başta Fatih hocam olmak üzere arkadaşlarım, personeller ve taraftarlarımız bana çok destek verdi. Bu unutulmaz bir şey. Copa America sonrası bir hafta içinde mental olarak bir şey kaybetmezsiniz. İlk maça fiziksel ve zihinsel olarak hazır çıkmıştım. Dediğim gibi her kalecinin kariyerinde böyle maçlar vardır. Maçtaki performansımı Copa America'ya bağlamıyorum. Fiziksel ve mental olarak bir sıkıntım yoktu.
"KAZANSANIZ DEHA OLARAK ÇIKARSINIZ ORADAN"
Fatih Terim: Bazen bir strateji yaparsınız, üçlü savunma da bunlardan biriydi. Nitekim 17-18. dakikada normal düzenimize döndük. En ufak bir işaretle, 4-3-3 düzenimize dönme ihtimalimiz vardı. Bizde şöyle bir huy vardır. Kazansanız deha olarak çıkarsınız oradan. Öyle bir niyetim yok. Bu sorunuz beni geriye götürdü. Çok sık konuşmadığımız için sanırım bazı şeyler yanlış anlaşılıyor.
"GEÇEN SEZONDAN AŞAĞI YUKARI 11 OYUNCU KAYBETTİK"
Mayıs'ın sonunda lig bitinceki duruma iyi bakmak lazım. Lig bittiğinde aşağı yukarı 11 oyuncu kaybettik. Etebo, Onyekuru, Saracchi, Halil, Gedson... Kendi mali sıkıntılarımız ve UEFA'nın bizi cezalandırması nedeniyle, istememize rağmen kiralanması... Kötü şeyler Fatih Terim'e denk gelir ama ben şikayet etmem. Belhanda, Donk, Okan, Şener de bizle birlikte değil. Etti 11. Son 2 hazırlık maçımızın en formda oyuncusu Oğulcan'ı da kaybettik, lisans vermediler. Yedlin ve Emre Akbaba koronavirüse yakalandılar. Oldu 13-14... Sağ bekimiz yok, orta sahamız sıfır. Demedim, demiyorum da. Onun üçlüyle alakası yok.