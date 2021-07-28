Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray PSV maçı hangi kanalda? Galatasaray PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle
Giriş Tarihi: 28.7.2021 16:11 Son Güncelleme: 28.7.2021 16:12

Galatasaray PSV maçı hangi kanalda? Galatasaray PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle

Galatasaray PSV maçı hangi kanalda? Galatasaray PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, kendi sahasında PSV Eindhoven’ı konuk ediyor. İlk maçı farklı kaybeden temsilcimiz bir sonraki tura çıkabilmek için bu maçı farklı bir skorla kazanması gerekiyor. Fatih Terim’in önemli mücadele öncesi sahaya süreceği ilk 11 şekillenirken, mücadelenin yayın kanalı da merak konusu oldu. Galatasaray PSV maçı hangi kanalda sorusu ise bu noktada akıllara geliyor. Galatasaray PSV maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ekranlara gelecek? Galatasaray PSV maçı canlı nasıl izlenir? İşte, Galatasaray PSV maçı hangi kanalda sorusunun cevabı ve maç öncesi son dakika gelişmeleri!

Galatasaray, ilk maçta PSV Eindhoven'a farklı kaybederek tur şansını zora sokmuştu. Sarı kırmızılı temsilcimiz rövanş mücadelesinde kendi sahasında farklı kazanarak bir sonraki tura çıkabilmenin hesaplarını yapıyor. Fatih Terim ve öğrencileri maç öncesi son hazırlıklarını yaparak mücadele saatini beklemeye başlarken, Galatasaray PSV maçı hangi kanalda sorusunun cevabı da merak konusu oldu. Galatasaray PSV maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta gibi sorular ise yanıtını buldu. Peki, Galatasaray PSV maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? Galatasaray PSV maçı canlı yayın nasıl izlenir?

İşte ayrıntılar;

Galatasaray PSV maçı hangi kanalda? Galatasaray PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSV MAÇININ İLK 11'İ BELLİ OLDU

Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Mohamed ve Barış Alper. PSV karşısına çıkacak 11'imiz bu şekilde. Emre Akbaba hala karantinada. Yedlin, Kovid'den döndü. Dolayısıyla böyle çıkacağız.

Galatasaray PSV maçı hangi kanalda? Galatasaray PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TARİH: 28.07.2021

SAAT: 21:00

HAKEM: Davide Massa

STADYUM: Türk Telekom Stadı

YAYIN KANALI: D Smart

FATİH TERİM'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Muslera: Ne yazık ki talihsiz bir maç yaşadım. Her futbolcu bunu yaşayabiliyor. Birçok destek mesajı aldım. Almam gereken dersler de oldu tabi. Başta Fatih hocam olmak üzere arkadaşlarım, personeller ve taraftarlarımız bana çok destek verdi. Bu unutulmaz bir şey. Copa America sonrası bir hafta içinde mental olarak bir şey kaybetmezsiniz. İlk maça fiziksel ve zihinsel olarak hazır çıkmıştım. Dediğim gibi her kalecinin kariyerinde böyle maçlar vardır. Maçtaki performansımı Copa America'ya bağlamıyorum. Fiziksel ve mental olarak bir sıkıntım yoktu.

Galatasaray PSV maçı hangi kanalda? Galatasaray PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

"KAZANSANIZ DEHA OLARAK ÇIKARSINIZ ORADAN"

Fatih Terim: Bazen bir strateji yaparsınız, üçlü savunma da bunlardan biriydi. Nitekim 17-18. dakikada normal düzenimize döndük. En ufak bir işaretle, 4-3-3 düzenimize dönme ihtimalimiz vardı. Bizde şöyle bir huy vardır. Kazansanız deha olarak çıkarsınız oradan. Öyle bir niyetim yok. Bu sorunuz beni geriye götürdü. Çok sık konuşmadığımız için sanırım bazı şeyler yanlış anlaşılıyor.

"GEÇEN SEZONDAN AŞAĞI YUKARI 11 OYUNCU KAYBETTİK"

Mayıs'ın sonunda lig bitinceki duruma iyi bakmak lazım. Lig bittiğinde aşağı yukarı 11 oyuncu kaybettik. Etebo, Onyekuru, Saracchi, Halil, Gedson... Kendi mali sıkıntılarımız ve UEFA'nın bizi cezalandırması nedeniyle, istememize rağmen kiralanması... Kötü şeyler Fatih Terim'e denk gelir ama ben şikayet etmem. Belhanda, Donk, Okan, Şener de bizle birlikte değil. Etti 11. Son 2 hazırlık maçımızın en formda oyuncusu Oğulcan'ı da kaybettik, lisans vermediler. Yedlin ve Emre Akbaba koronavirüse yakalandılar. Oldu 13-14... Sağ bekimiz yok, orta sahamız sıfır. Demedim, demiyorum da. Onun üçlüyle alakası yok.

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Galatasaray PSV maçı hangi kanalda? Galatasaray PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle
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