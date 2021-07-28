Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan transfer açıklaması! "3 bölgeye transfer yapacağız"

"HER İSTEDİĞİMİZ TRANSFER İSTEDİĞİMİZ ZAMAN OLMUYOR"

Palut, sezon başı kamplarında takım kurgulamasının iyi yapılması gerektiğini anlatarak, buna göre transferlerin gerçekleşmesi gerektiğini aktardı.

Takımı yeni sezona hazırlama ve buna göre bir kurgu yapmanın peşinde olduklarını dile getiren Palut, "Takımı hazırlama ve buna göre kurgulama bizim iki ana parametremiz. Bir teknik direktör olarak kendimizi bundan soyutlayamıyoruz. Her istediğimiz transfer istediğimiz zaman olmuyor. Bunun bir sürü koşulları var ve hepsinin birleşip aynı anda katılması gerekiyor. Yeni Türk oyuncu oynatma kuralıyla Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Serdar Gürler ve Mpoko'yu alarak 4 transfer yaptık. Transfer süreci devam ediyor ve yönetimimizle istişare halindeyiz. Orta saha, kanat ve forvet bölgelerine arayışlarımız sürüyor." şeklinde konuştu.

Palut, "10 günde transferi bitirebilirsiniz ama önemli olan doğru ve takıma katkı sağlayacak oyuncuları bulmak çünkü bir sene bu oyuncularla devam edeceğimizi düşünürsek burada hata yapmak şansımız yok. Belki bir hata olabilir ama genel manada bunu başarılı geçirmek zorundayız. Onun için hedeflediğimiz oyuncularla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. 3 bölgeye ihtiyacımız var. Bunun da en kısa zamanda gerçekleşmesi önemli. Oyuncunun lig öncesi takımla çalışması, uyum sağlaması ve fiziksel eksikliği varsa bunu gidermesi bizim açımızdan önemli. O bölgeleri de en kısa zamanda tamamlayacağız." diye konuştu.

"TARAFTARSIZ FUTBOLUN TADI TUZU YOK"

Yeni sezonda taraftarların karşısında olacaklarını dile getiren Palut, "Gerçekten taraftarsız futbolun tadı tuzu yok. İlk başlarda çok daha zorlanmıştık taraftarsız maç oynama süreci uzayınca nispeten alıştık. Bu sene yüzde 50 seyirci ile başlayacağız. İnşallah bu sene pandeminin de ilerlemesi durur ve ülkemizdeki koşullar sağlık açısından daha rahat olur ve en kısa zamanda tam kapasite ile taraftarımıza açılırız. Geldiğimizden beri taraftarla buluşma şansımız olmadı ve bu tabii ki biz de bir heyecan yaratıyor. Yüzde 50 de olsa o tribünde o ambiyansı taraftarımızla yaşamak bizim için heyecan verici olacak. Bu birlikteliği güzel sonuçlarla da desteklersek herkes için daha mutlu günler olur." ifadelerini kullandı.