Son dakika: Burak Elmas'tan Ghezzal itirafı! Ahmet Nur Çebi cevap verdi

"MORUTAN UZUN ZAMANDIR LİSTEMİZDE"

Elmas, Morutan transferi için ise şu ifadeleri kullandı:

"Görüştüğümüz birçok oyuncu var. Morutan uzun zamandır listemizde, izliyoruz. Resmi teklifimiz olmadı. Transfer bitmeden gerçekten taraftarlarımızın duygularıyla oynamak istemiyoruz. Bittiği zaman açıklıyoruz. Detayları sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bugün, yarın daha olumlu haberler olacak."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Ghezzal transferi hakkında flaş açıklama | Video

AHMET NUR ÇEBİ'DEN BURAK ELMAS'A GHEZZAL CEVABI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Burak Elmas'ın Rachid Ghezzal ile ilgili sözlerine şu yanıtı verdi:

"Ne yani biz şimdi Ghezzal'ı alırsak Beşiktaş'ın geleceğini tehlikeye mi atmış olacağız? Ghezzal'a ilk yaptığımız teklif geçerli."

Çebi, Erdal Torunoğlulları'nın istifa ettiği iddiası üzerine ise "Ben görev değişikliği yapmadım. Transfer komitesindeki arkadaşlar görevlerine devam ediyor ama icraatları artık profesyoneller yapacak" dedi.

Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal transferiyle ilgili bilgi veren Beşiktaş Başkanı, "Hem Rosier hem de Ghezzal ile ilgili görüşüyoruz. İkisi de yakın. İmzalar atılmadan transferler bitmiş sayılmaz" şeklinde konuştu.

Çebi son olarak şampiyonluk yarışıyla ilgili ise "Rakiplerle yarışıp son anda kupayı kaldırmak ayrı bir keyif. Bu sene de şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaş'tır. Galatasaray'a bu akşam başarılar diliyorum." dedi.

