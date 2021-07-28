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Giriş Tarihi: 28.7.2021 15:45 Son Güncelleme: 28.7.2021 16:10

Son dakika: Burak Elmas'tan Ghezzal itirafı! Ahmet Nur Çebi cevap verdi

Son dakika: Burak Elmas'tan Ghezzal itirafı! Ahmet Nur Çebi cevap verdi

Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'in 'çok istedim' dediği Rachid Ghezzal transferiyle ilgili konuştu. Elmas, "Açık ve net söylemek gerekiyor. Ghezzal'ı çok istedik, hocamız da istedi. Bu kontrat Ghezzal'ın son kontratı. Bonuslarla birlikte senelik maliyeti 3 milyon 800 bin Euro. Galatasaray'ın geleceği adına bu parayı veremeyiz. Hocamızla da konuştuk. Bu yükün altına girmeme kararı aldık. Hocamız da bu kararı saygıyla karşıladı" ifadelerini kullandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Burak Elmas'ın sözlerine yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan son dakika transfer açıklaması... Morutan ve Ghezzal hakkında ilk kez konuşan Burak Elmas, transfer süreciyle ilgili bugün ve yarın müjdelerin olacağını ifade etti. Burak Elmas, Ghezzal transferiyle ilgili oyuncunun maliyetinin 3.8 milyon Euro olduğunu duyurdu.

Burak Elmas, "Açık ve net söylemek gerekiyor. Ghezzal'ı çok istedik, hocamız da istedi. Bu kontrat Ghezzal'ın son kontratı. Bonuslarla birlikte senelik maliyeti 3 milyon 800 bin Euro. Galatasaray'ın geleceği adına bu parayı veremeyiz. Hocamızla da konuştuk. Bu yükün altına girmeme kararı aldık. Hocamız da bu kararı saygıyla karşıladı" ifadelerini kullandı.

"MORUTAN UZUN ZAMANDIR LİSTEMİZDE"
Elmas, Morutan transferi için ise şu ifadeleri kullandı:

"Görüştüğümüz birçok oyuncu var. Morutan uzun zamandır listemizde, izliyoruz. Resmi teklifimiz olmadı. Transfer bitmeden gerçekten taraftarlarımızın duygularıyla oynamak istemiyoruz. Bittiği zaman açıklıyoruz. Detayları sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bugün, yarın daha olumlu haberler olacak."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Ghezzal transferi hakkında flaş açıklama | Video

AHMET NUR ÇEBİ'DEN BURAK ELMAS'A GHEZZAL CEVABI
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Burak Elmas'ın Rachid Ghezzal ile ilgili sözlerine şu yanıtı verdi:

"Ne yani biz şimdi Ghezzal'ı alırsak Beşiktaş'ın geleceğini tehlikeye mi atmış olacağız? Ghezzal'a ilk yaptığımız teklif geçerli."

Çebi, Erdal Torunoğlulları'nın istifa ettiği iddiası üzerine ise "Ben görev değişikliği yapmadım. Transfer komitesindeki arkadaşlar görevlerine devam ediyor ama icraatları artık profesyoneller yapacak" dedi.

Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal transferiyle ilgili bilgi veren Beşiktaş Başkanı, "Hem Rosier hem de Ghezzal ile ilgili görüşüyoruz. İkisi de yakın. İmzalar atılmadan transferler bitmiş sayılmaz" şeklinde konuştu.

Çebi son olarak şampiyonluk yarışıyla ilgili ise "Rakiplerle yarışıp son anda kupayı kaldırmak ayrı bir keyif. Bu sene de şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaş'tır. Galatasaray'a bu akşam başarılar diliyorum." dedi.

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Son dakika: Burak Elmas'tan Ghezzal itirafı! Ahmet Nur Çebi cevap verdi
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