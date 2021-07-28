Son dakika: Galatasaray Patrick van Aanholt transferini resmiyete kavuşturdu! 3 yıllık imza…

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
✍️ Galatasaray'a hoş geldin @pvanaanholt! 🤜🤛 pic.twitter.com/Rz71V6ziOh— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 28, 2021
Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey transferlerinden sonra Patrick van Aanholt'u da açıklayan Galatasaray, yeni sezona büyük bir değişimle giriyor.
Sarı-kırmızılılarda sıradaki açıklanacak ismin ise Berkan Kutlu olması bekleniyor.