Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray Patrick van Aanholt transferini resmiyete kavuşturdu! 3 yıllık imza…
Giriş Tarihi: 28.7.2021 19:01 Son Güncelleme: 28.7.2021 19:14

Son dakika: Galatasaray Patrick van Aanholt transferini resmiyete kavuşturdu! 3 yıllık imza…

Son dakika: Galatasaray Patrick van Aanholt transferini resmiyete kavuşturdu! 3 yıllık imza…

Son dakika haberi… Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. PSV maçında alınan ağır yenilginin ardından taraftarına üst üste müjdeleri açıklayan Galatasaray, son olarak Patrick van Aanholt transferini resmiyete kavuşturdu. KAP’a yapılan açıklamada, Hollandalı sol bek ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey transferlerinden sonra Patrick van Aanholt'u da açıklayan Galatasaray, yeni sezona büyük bir değişimle giriyor.

Sarı-kırmızılılarda sıradaki açıklanacak ismin ise Berkan Kutlu olması bekleniyor.

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Son dakika: Galatasaray Patrick van Aanholt transferini resmiyete kavuşturdu! 3 yıllık imza…
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