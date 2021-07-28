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Giriş Tarihi: 28.7.2021 19:34 Son Güncelleme: 28.7.2021 19:59

Son dakika: Galatasaray PSV karşısında mucize peşinde! İşte zorlu maçın ilk 11’leri…

Son dakika: Galatasaray PSV karşısında mucize peşinde! İşte zorlu maçın ilk 11’leri…

Son dakika haberi… Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için turnuvaya 2. ön eleme turundan başladı. Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk maçtan 5-1 gibi ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Tur şansını büyük ölçüden kaybeden Galatasaray, rövanş maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynayacak. Maçtan önce ilk 11’leri açıklayan Fatih Terim, sürprize imza atmıştı. İşte Galatasaray-PSV maçının canlı anlatımı ve tüm detaylar…

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için 3 eleme turu oynayacak olan Galatasaray, 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti. İlk maçı Hollanda'da oynayan sarı-kırmızılılar beklenmedik bir yenilgi aldı. PSV karşısında adeta hezimete uğrayan Fatih Terim ve öğrencileri, mücadeleden 5-1 mağlup ayrıldı.

Tur şansını mucizelere bırakan Galatasaray, rövanş maçını bu akşam saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak. Maç öncesi yapılan basın toplantısında konuşan Fatih Terim, PSV maçının ilk 11'ini açıklamıştı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre Kılınç, Aytaç, Sekidika, Kerem, Barış, Mohamed

PSV Eindhoven: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Götze, Gakpo, Madueke, Zahavi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda PSV'ye elenmesi halinde Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

AVRUPA'DA 290. MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray, Avrupa kupalarında 290. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 289 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 113 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 384 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 436 gole engel olamadı.

FATİH TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 83. MAÇ

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 83. müsabakasına çıkacak. Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 82 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 33 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 111 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 124 gol gördü.

PSV İLE 8. RANDEVU

Galatasaray ile PSV, Avrupa kupalarında 8. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 7 maçın 5'ini PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı.

Bu maçlarda PSV 15 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 7 gol kaydetti.

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Son dakika: Galatasaray PSV karşısında mucize peşinde! İşte zorlu maçın ilk 11’leri…
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