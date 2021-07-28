Sumudica: Galatasaray beni aradı

Türkıye'de Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran, şu an ise Romanya 1. Lig ekiplerinden CFR Cluj'da görev yapan teknik direktör Marius Sumudica, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın, yeni transferi AlexandruCicaldau için kendisindenfikir aldığını söyleyen Rumen teknik adam, "Bu tip konularda genelliklebeni ararlar. Benher zaman herkese yardımetmeye çalışırım" dedi. Türkiye'de iyi bir isme sahip olduğunu da belirten Sumudica, Dinamo Bükreş'te oynayan 23 yaşındaki sağ kanat Deian Sorescu ileilgili bilgi almak için debir Türk kulübünün kendisiniaradığını ifade etti.