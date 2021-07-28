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Giriş Tarihi: 28.7.2021

TFF Başkanı Özdemir, Genel Kurul öncesi A Spor’a konuştu: Aynen devam

TFF Başkanı Özdemir, Genel Kurul öncesi A Spor’a konuştu: Aynen devam
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bugün Ankara'da yapılacak TFF Genel Kurulu öncesi dün A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği'nin değişiklik istediği yabancı sayısı ve harcama limitleriyle birlikte yayıncı kuruluş konularına da değinen Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "Yabancı kuralında değişiklik yok, 8+6 devam edecek. Tahkim'den yönetim kurulu lehine karar çıktı. Şu anda transferler bu sistem içerisinde yapılıyor. Lig yakında başlayacak. Harcama limiti konusunda kulüplere elimizden gelen desteği yaptık. Limit artımı sıfır iken yüzde 25 oldu. Kuru geçen yılın ortalama rakamı olarak aldık. O da 8 küsur. Beşiktaş'ın sıkıntısı olduğunu Sayın Ahmet Nur Çebi iletti. Ama bunu yalnızca bir kulübe yapmamız söz konusu değil. Bu limitler yalnız Şampiyonlar Ligi değil, Süper Lig'de de kullanılacak. Hakkaniyet, eşitlik ilkelerini ve tüm kulüplerimizi düşünerek karar aldık. Yayıncı kuruluş 2020- 21 sezonunda ödeyeceği rakamın tamamını ödedi ve takımlarımıza dağıttık. Görüşmelerimiz devam ediyor. 1 hafta içinde bir noktaya varacağız. Kulüpler Birliği'nden görüş alacağız. Onlarla bir noktaya geldikten ve yayıncı kuruluş ile 2021-2022 sezonu rakamını tespit ettikten sonra ilk taksitleri alıp kulüplerimize dağıtacağız."

Maaşları kesilen cezalardan ödensin
TFF Genel Kurulu öncesi masadaki değişiklik önerisini Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıkladı. Elmas, kulübünün Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada öneriyi şöyle anlattı: "TFF yaptığı değişiklik önerisinde, Tahkim Kurulu'nun daha önce başkan tarafından atanması yerine, yönetim tarafından atanması kuralını koymuş. Onlar öyle olursa bağımsızlığa kavuşacağını düşünüyorlar. Biz de Kulüpler Birliği içinde birlikte çalışma yaptık, kendi önerimiz var. Bu kurulların bağımsız seçilmesi, maaşları federasyondan değil, başvurular sonucunda kesilen cezalardan bağımsız ödenmesi şeklinde. Spor hukuk bağımsızlığının korunması açısından teklifi vereceğiz, umuyorum ki genel kuruldan geçecektir. Spor Mahkemesi kurulması için de Adalet Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde bunun Spor Yasası'nın içine konulmasını istedik."

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TFF Başkanı Özdemir, Genel Kurul öncesi A Spor’a konuştu: Aynen devam
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