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Giriş Tarihi: 28.7.2021 11:28

TFF Olağan Genel Kurulu başladı! 10 dakika ara verildi...

AA
TFF Olağan Genel Kurulu başladı! 10 dakika ara verildi...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul toplantısı başladı. Ankara JW Marriott Oteli'nde yapılan genel kurulda divan kurulu oluşturuldu. Divan başkanlığına Mehmet Büyükekşi seçildi. TFF Genel Kurulu'nda Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve UÇK'nın statü değişikliğiyle ilgili bir önerge verilmesinin ardından kurula 10 dakika ara verildi.

Gündem maddelerine geçilmesinin ardından İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Gündemin 16. maddesi olan TFF statüsünün değiştirilmesinin gündemden çıkarılması için verilen önerge reddedilirken Mehmet Büyükekşi, Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Uzlaşmazlık Çözüm Kuruluna ilişkin "çok önemli bir önerge sunulduğunu" belirterek genel kurula ara verdi.

Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve genel kurul delegeleri katılıyor.

TFF Genel Kurulu'nda Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve UÇK'nın statü değişikliğiyle ilgili bir önerge verilmesinin ardından kurula 10 dakika ara verildi.

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TFF Olağan Genel Kurulu başladı! 10 dakika ara verildi...
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