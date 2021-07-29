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Giriş Tarihi: 29.7.2021 09:50

Beşiktaş satış listesine koydu Ljajic'e İtalya'dan talip çıktı! 3.5 milyon euro...

Beşiktaş satış listesine koydu Ljajic'e İtalya'dan talip çıktı! 3.5 milyon euro...

Beşiktaş'ın elden çıkarmak istediği yıldız futbolcu Adem Ljajic'e İtalya Serie A ekibi Genoa talip oldu. İtalyanlar, deneyimli futbolcuyu Kartal'dan bedelsiz isterken, siyah-beyazlılar ise bonservis konusunda yardımcı olabileceklerini iletti. Ancak Ljajic'in Beşiktaş'tan kazandığı maaş ile Genoa'nın teklifi arasında oldukça fazla fark var. Deneyimli futbolcu, bu teklifi reddetti.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, bir yandan da bazı isimlerle yollarını ayırmak istiyor. Kartal'ın satış listesinde yer alan Ljajic'e İtalya'dan teklif geldi. Ancak deneyimli ismin takımdan ayrılmaya niyeti yok.

Genoa, Adem Ljajic için Beşiktaş'ın kapısını çaldı ve Sırp futbolcuyu bedelsiz istedi.

Bonuslarla birlikte senelik maliyeti 3.5 milyon euro olan Ljajic'in ekonomik yükünden kurtulmak isteyen Beşiktaş ise kolaylık sağlayabileceğini ifade etti.

29 yaşındaki Ljajic, Genoa'nın kendisine yaptığı 1.7 milyon euro'luk teklifi az bularak geri çevirdi.

Beşiktaş yönetimi, Diego Godin için Cagliari Başkanı Tomaso Giulini ile İstanbul'da bir araya geldi.

Siyah-beyazlılar, Giulini'nin, "Oyuncunun maaşının tamamını karşılayın" talebine, "Bizim 4 milyon Euro verme şansımız yok. 1.5 milyon euro'sunu ödeyebiliriz. Ayrıca kendisine bonus ödemesi de yapabiliriz" yanıtını verdi.

Giulini ise düşünmek için süre istedi. Bu arada Tuttomercato, 35 yaşındaki stoper için Villarreal'in de devreye girdiğini ileri sürdü. Haberde, "İspanyol ekibi, Godin yarışında Türkleri geçmeye çalışıyor. Bu nedenle yakında Beşiktaş'tan revize bir teklif gelebilir" ifadeleri kullanıldı.

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Beşiktaş satış listesine koydu Ljajic'e İtalya'dan talip çıktı! 3.5 milyon euro...
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