Beşiktaş satış listesine koydu Ljajic'e İtalya'dan talip çıktı! 3.5 milyon euro...

Beşiktaş yönetimi, Diego Godin için Cagliari Başkanı Tomaso Giulini ile İstanbul'da bir araya geldi.

Siyah-beyazlılar, Giulini'nin, "Oyuncunun maaşının tamamını karşılayın" talebine, "Bizim 4 milyon Euro verme şansımız yok. 1.5 milyon euro'sunu ödeyebiliriz. Ayrıca kendisine bonus ödemesi de yapabiliriz" yanıtını verdi.