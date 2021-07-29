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Giriş Tarihi: 29.7.2021 23:06 Son Güncelleme: 29.7.2021 23:14

Beşiktaş'ın yeniden transfer ettiği Valentin Rosier İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın yeniden transfer ettiği Valentin Rosier İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük payı olan Valentin Rosier İstanbul'a geldi. Bir süredir oyuncunun kulübüyle yapılan görüşmeler sonrası anlaşma sağlandı ve Fransız sağ bek yeniden Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş formasına kavuşan Rosier uçakla İstanbula'a geldi. Beşiktaşlı taraftarlar Rosier'i havalimanında karşılamak için bir araya geldi.

Beşiktaş'ta oynadığı oyun sonrası taraftarların ve Sergen Yalçın'ın beğenisini toplayan 24 yaşındaki Fransız sağ bek Valentin Rosier yeniden Beşiktaş formasına kavuştu.

Beşiktaş'ın bir süredir Sporting Lizbon ile yaptığı görüşmeler sonrası oyuncu için anlaşma sağlandı ve oyuncu ile 2025 yılına kadar anlaşma sağlandı. Valentin Rosier akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a indi.

Valentin Rosier'in İstanbul'a uçağının inmesinin ardından havalimanında büyük bir coşku yaşandı. Beşiktaşlı taraftarlar, transfer görüşmeleri boyunca Beşiktaş'a gelmek istediğini belirten yıldız futbolcuyu tezahüratlarla karşıladı.

Beşiktaş taraftarından Ahmet Nur Çebi'ye: Başkan bize Alex Teixeira'yı getir

HAVALİMANINDA ALEX TEIXEIRA SESLERİ!

Valentin Rosier'i havalimanında karşılamaya gelen Beşiktaşlı taraftarlar, Başkan Ahmet Nur Çebi yönetimine Alex Teixeira çağrısında bulundu. Brezilyalı yıldızın transferini isteyen taraftarlar, "Başkan bize Alex'i getir" tezahüratında bulundu.

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Beşiktaş'ın yeniden transfer ettiği Valentin Rosier İstanbul'a geldi!
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