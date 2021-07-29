Beşiktaş'ın yeniden transfer ettiği Valentin Rosier İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın bir süredir Sporting Lizbon ile yaptığı görüşmeler sonrası oyuncu için anlaşma sağlandı ve oyuncu ile 2025 yılına kadar anlaşma sağlandı. Valentin Rosier akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a indi.

Valentin Rosier'in İstanbul'a uçağının inmesinin ardından havalimanında büyük bir coşku yaşandı. Beşiktaşlı taraftarlar, transfer görüşmeleri boyunca Beşiktaş'a gelmek istediğini belirten yıldız futbolcuyu tezahüratlarla karşıladı.

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