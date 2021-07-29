Beşiktaş'ın yeniden transfer ettiği Valentin Rosier İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ta oynadığı oyun sonrası taraftarların ve Sergen Yalçın'ın beğenisini toplayan 24 yaşındaki Fransız sağ bek Valentin Rosier yeniden Beşiktaş formasına kavuştu.
Beşiktaş'ın bir süredir Sporting Lizbon ile yaptığı görüşmeler sonrası oyuncu için anlaşma sağlandı ve oyuncu ile 2025 yılına kadar anlaşma sağlandı. Valentin Rosier akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a indi.
Valentin Rosier'in İstanbul'a uçağının inmesinin ardından havalimanında büyük bir coşku yaşandı. Beşiktaşlı taraftarlar, transfer görüşmeleri boyunca Beşiktaş'a gelmek istediğini belirten yıldız futbolcuyu tezahüratlarla karşıladı.
Beşiktaş taraftarından Ahmet Nur Çebi'ye: Başkan bize Alex Teixeira'yı getir
HAVALİMANINDA ALEX TEIXEIRA SESLERİ!
Valentin Rosier'i havalimanında karşılamaya gelen Beşiktaşlı taraftarlar, Başkan Ahmet Nur Çebi yönetimine Alex Teixeira çağrısında bulundu. Brezilyalı yıldızın transferini isteyen taraftarlar, "Başkan bize Alex'i getir" tezahüratında bulundu.