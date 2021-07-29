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Giriş Tarihi: 29.7.2021 15:20

Eyüp Stadı TFF kriterlerine uygun hale getiriliyor

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Eyüp Stadı TFF kriterlerine uygun hale getiriliyor

TFF 1’inci Lig’e çıkan Eyüpspor maçlarını oynamaya devam edeceği Eyüp Stadı kriterler doğrultusunda yenileniyor.

Eyüpspor'un Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig'e çıkmasının ardından Eyüp Stadı'nın kriterlere uygun hale getirilmesi için bir takım düzenlemeler yapılıyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüp Stadı'na giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.



TFF KRİTERLERİNE UYGUN HALE GETİRİLİYOR

Statta, Türkiye Futbol Federasyonu kriterleri doğrultusunda belirlenen eksikliklerin giderilmesi için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında stada basın toplantısı odası, foto muhabiri çalışma odası, naklen yayın spiker odaları, naklen yayın kamera platformları ve 100 metrekarelik misafir ağırlama odası gibi bölümler inşa edildi. Bunun dışında çim zeminin etrafına tartan pist yapılıyor. Tartan pist için önce asfalt serimi gerçekleştirilecek sonrasında ise tartan pisti yapılacak.

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Eyüp Stadı TFF kriterlerine uygun hale getiriliyor
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