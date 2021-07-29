Galatasaray'a 2 iyi haber! Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz döndü

Devler Ligi'ne erken havlu atan Galatasaray'da gözler Avrupa Ligi'ne çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile yapacağı müsabakanın çalışmalarına ara vermeden başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan PSV Eindhoven maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.
Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde 20 dakikalık ısınma hareketleri gerçekleştirirken, daha sonra ise dayanıklılığa yönelik dörde dört ve beşe beş oyun oynandı.
Ana bölümde ise dokuza dokuza çift kale maç yapıldı. Antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından sona erdi.
TAYLAN VE JIMMY DÖNDÜ!
Galatasaray'a 2 isimden müjdeli haber geldi. Sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle ameliyat olan Jimmy Durmaz ve EURO 2020'nin ardından kasık fıtığı ameliyatı geçiren milli futbolcu Taylan Antalyalı, takımla beraber çalıştı.
Sarı-kırmızılıların yeni sol beki Patrick van Aanholt ise ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı.