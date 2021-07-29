Galatasaray'a 2 iyi haber! Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz döndü

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan PSV Eindhoven maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde 20 dakikalık ısınma hareketleri gerçekleştirirken, daha sonra ise dayanıklılığa yönelik dörde dört ve beşe beş oyun oynandı.

Ana bölümde ise dokuza dokuza çift kale maç yapıldı. Antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından sona erdi.