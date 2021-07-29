Gerçekleri kabul ediyorum

G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, 5-1'lik maça göre daha iyi oynadıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kazanmak isterdik ama bazen gerçekleri kabul etmek gerekir. Şu anki halimizle bizden iyiler. Yüksek tempoda oyunu ve baskıyı denedik. Hiç pozisyon vermeden gol yedik. İlki korner atışı, ikincisi taçtan. Biz de pozisyon bulamadık ama baskılı oyun oynadık. Kaybettiğimiz toplardaki anında reaksiyonumuz ilk takıma göre daha iyiydi. 7 Eylül'e kadar kadroda gerekli takviye ve revizeleri yapıp, çok çalışarak, iyi futbol oynayan bir takım haline geleceğimizi düşünüyorum. Yarın (bugün) bir transferimiz olabilir. Berkan Kutlu beğendiğim bir oyuncu. Olabilir, başka oyuncu da olabilir. Ömer Bayram'a sanırım frikikten dolayı taraftar tepki gösterdi. Ama doğru bir şey değil. Yuhalanmayı hak etmedi. St. Johnstone maçı için yarın öğlene kadar (bugün) listeyi vermek zorundayız. Yeni oyuncular hazır. Aanholt, EURO 2020'den sonra idman yapmadığını söyledi. Hazır edebildiğimiz kadar oyuncularımız hazır edeceğiz ve oynatacağız" diye konuştu.



TERİM ÇILDIRDI: MUSLERA TUT ŞU TOPU!

PSV'nin ilk golünde çok sinirlenen teknik direktör Fatih Terim, ilk maçta da önemli hatalar yapan kalecisi Fernando Muslera'ya, 'Tut şu topu' diye tepki gösterdi.