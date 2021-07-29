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Giriş Tarihi: 29.7.2021

Godin için yeni teklif

Godin için yeni teklif
Beşiktaş yönetimi, Diego Godin için Cagliari Başkanı Tomaso Giulini ile İstanbul'da bir araya geldi. Siyah-beyazlılar, Giulini'nin "Oyuncunun maaşının tamamını karşılayın" talebine, "Bizim 4 milyon Euro verme şansımız yok. 1.5 milyon Euro'sunu ödeyebiliriz. Ayrıca kendisine bonus ödemesi de yapabiliriz" yanıtını verdi. Giulini ise düşünmek için süre istedi. Bu arada Tuttomercato, 35 yaşındaki stoper için Villarreal'in de devreye girdiğini ileri sürdü. Haberde, "İspanyol ekibi, Godin yarışında Türkleri geçmeye çalışıyor. Bu nedenle yakında Beşiktaş'tan revize bir teklif gelebilir" ifadeleri kullanıldı.

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Godin için yeni teklif
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