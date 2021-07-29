Hukuk kurulları için tarıhı karar

Uyuşmazlık Çözüm, Tahkim ve Disiplin Kurulları bundan sonra atama ile değil TFF’nin genel kurulunda seçilecek
TFF ile Kulüpler Birliği arasında bir süredir devam eden gerginlik, yerini uzlaşmaya bıraktı. Genel kurulun yapılacağı Ankara'da bir araya gelen taraflar sorunlarını öncekigece 4.5 saat boyunca konuştu. Toplantının en önemli maddesi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu,Tahkim Kurulu ve DisiplinKurulu'nun üyelerininatanmasıile ilgiliydi. TFF cephesi, bundan sonraki süreçte üyelerinbaşkan değil,yönetim kurulutarafından atanacağını, tarafsızlıkve bağımsızlık yemini edeceklerini Kulüpler Birliği temsilcilerine iletti. Ancak kulüpler bunu kabul etmedi ve kendi hazırladıkları taslağı Başkan Nihat Özdemir'e anlattılar:
KULÜPLER KAZANDI
"Bu üç kurulu bundan sonraGenel Kurulseçsin, maaşlarıda kesilen hukukiharçlardanödensin." Gece02.00'ye kadar sürentartışmalar sonundaTFF kendiönerisini geri çekti, Kulüpler Birliği'ninfikrini kabul etti. 64 delegeninimzası ile sabaha kadar yenitaslak TFF ile Kulüpler Birliği'ninhukukçuları tarafından kalemealındı. Genel Kurul'da yapılanoylamada yeni taslak açık birfarkla kabul edildi. Üç kurul için13'er üyeden oluşan bir seçim komisyonuolacak. Aday sayısı 39'adüşürülecek ve Genel Kurul'a sunulacak.Yeni Tahkim, PFDK veUÇK'nın maaşları hukuki olaraködenen harç, pul ve gelirlerdenkarşılanacak. Hukuk kurullarıfederasyon yönetiminin seçildiğigenel kurulda değil, bir sonrakigenel kurulda seçilecek.