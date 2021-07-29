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Giriş Tarihi: 29.7.2021

Hukuk kurulları için tarıhı karar

Hukuk kurulları için tarıhı karar

Uyuşmazlık Çözüm, Tahkim ve Disiplin Kurulları bundan sonra atama ile değil TFF’nin genel kurulunda seçilecek

TFF ile Kulüpler Birliği arasında bir süredir devam eden gerginlik, yerini uzlaşmaya bıraktı. Genel kurulun yapılacağı Ankara'da bir araya gelen taraflar sorunlarını önceki gece 4.5 saat boyunca konuştu. Toplantının en önemli maddesi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Tahkim Kurulu ve Disiplin Kurulu'nun üyelerinin atanması ile ilgiliydi. TFF cephesi, bundan sonraki süreçte üyelerin başkan değil, yönetim kurulu tarafından atanacağını, tarafsızlık ve bağımsızlık yemini edeceklerini Kulüpler Birliği temsilcilerine iletti. Ancak kulüpler bunu kabul etmedi ve kendi hazırladıkları taslağı Başkan Nihat Özdemir'e anlattılar:

KULÜPLER KAZANDI
"Bu üç kurulu bundan sonra Genel Kurul seçsin, maaşları da kesilen hukuki harçlardan ödensin." Gece 02.00'ye kadar süren tartışmalar sonunda TFF kendi önerisini geri çekti, Kulüpler Birliği'nin fikrini kabul etti. 64 delegenin imzası ile sabaha kadar yeni taslak TFF ile Kulüpler Birliği'nin hukukçuları tarafından kaleme alındı. Genel Kurul'da yapılan oylamada yeni taslak açık bir farkla kabul edildi. Üç kurul için 13'er üyeden oluşan bir seçim komisyonu olacak. Aday sayısı 39'a düşürülecek ve Genel Kurul'a sunulacak. Yeni Tahkim, PFDK ve UÇK'nın maaşları hukuki olarak ödenen harç, pul ve gelirlerden karşılanacak. Hukuk kurulları federasyon yönetiminin seçildiği genel kurulda değil, bir sonraki genel kurulda seçilecek.

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Hukuk kurulları için tarıhı karar
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