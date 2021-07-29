Kanarya skoru koruyamadı

Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibi PEC Zwolle karşısında 2-0 öne geçti ancak sobelendi ve karşılaşma 2-2 bitti. Kanarya’nın golleri Tisserand ile Valencia’nın ayağından geldi
Fenerbahçe 4. hazırlık maçında Hollanda ekibi PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı. Kanarya, mücadelenin ilk yarısının sonunda Tisserand ile öne geçti, 48'de ise Valencia farkı ikiye çıkardı. Sarı-lacivertliler 68'de Mustafa Saymak, 82'de ise Landu'nungollerine engel olamadı. Teknik direktör Pereira yine üçlü savunma ile başladı. İlk 45'te etkisiz bir F.Bahçe vardı. Tisserand'ın golüne kadar net pozisyon neredeyse yoktu. Mesut ve Serdar Dursun bu bölümün formsuzlarıydı. İkinci yarınınbaşında Mesut-Muhammed değişikliği geldi. F.Bahçe 15 dakikalık bölümde maçın en etkili futbolunu oynadı. Sonrasında ise oyuncu değişiklikleri nedeniyle tempo düştü ve rakibin golleri geldi.
KİM NASIL OYNADI?
MESUT ÖZİL: Fiziksel durumu eskiye oranla daha iyi olsa da kötü bir 45 dakika çıkardı. Top kaybı yüzdesi hayli yüksekti. İlk yarı sonunda yerini Muhammed'e bıraktı. VALENCİA: İzin sonrası ilk kez forma şansı buldu. Güzel bir gol attı. Santrfor bölgesinde eldeki seçenekleri düşündüğünüzde yine 11'e en yakın oyuncu gibi görünüyor. PELKAS: Topuk Yaylası bölümünde ağır antrenmanların etkisini hissetmişti. Ancak yavaş yavaş kendine geliyor. Takımın iyi isimlerinden biriydi. FERDİ: Sakatlanana kadar performansı çok iyiydi. Sol çizgideki defansif dezavantajlarını hücumdaki etkinliğiyle kapatıyor. ZAJC: Gönderilecekler listesinden orta alanın en iyi isimlerinden birine dönüştü. Dünkü maçın en dikkat çeken ismiydi. Yükselişi sürüyor...