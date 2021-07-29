Rosier kimdir? Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Valentin Rosier nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile anlaşmaya varan Valentin Rosier, İstanbul'da. Taraftarlar tarafından havalimanında coşkuyla karşılanan oyuncuya ilişkin detaylar ise merak konusu olarak Valentin Rosier kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

VALENTİN ROSİER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Valentin André Henri Rosier (d. 19 Ağustos 1996), Guadeloupe ve İtalyan asıllı Fransız futbolcudur. Sporting'te sağ bek pozisyonunda görev yapmaktadır.

KULÜP KARİYERİ

Rodez AF

Valentin Rosier, Fransa Montauban doğan, Guadeloupe ve İtalyan asıllı bir futbolcudur. Rosier, profesyonel futbolculuk kariyerine Fransa'nın Rodez takımında başladı.

Dijon FCO

1 Temmuz 2016 tarihinde Ligue 1 ekiplerinden Dijon'a transfer oldu. Rosier, 31 Ocak 2017 tarihinde, Coupe de France kupasında, Bordeaux ile oynana ve 2-1 mağlubiyet ile tamamlanan maçta 90 dakika forma giydi ve ilk resmi maçına çıktı.

Sporting CP

27 Haziran 2019'da Rosier, Portekiz Primeira Liga ekiplerinden Sporting takımına 5 milyon € ücret karşılığında ve Mama Baldé'nin Dijon'a takas edilmesi karşılığında üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Sezonun ilk üç maçında ayak parmakları sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Rosier 15 Eylül'de Boavista karşı oynanan ve 1-1 berabere maçta ilk kez forma giydi.

→ Beşiktaş (kiralık)

2020-21 sezonu öncesi Beşiktaş ile görüşmeye başladı ve 2 Ekim 2020 tarihinde sağlık kontrolünden geçip, bir yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Valentin Rosier, Beşiktaş'ta 2 numaralı forma formayı tercih etti. Beşiktaş formasıyla ilk maçına 26 Ekim 2020 tarihinde çıktı. Kariyerindeki ilk golünü 7 Şubat 2021 tarihinde Konyaspor'a attı. Sağ kanatta Raşit Gezzal ile iyi bir ikili olan Rosier, sezon sonu Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. Böylece kariyerindeki ilk şampiyonluğunu kazanmış oldu. Lig ve kupa maçları dahil olmak üzere toplamda 36 maçta 3 gol ve 7 asistlik bir performans ile oynadı.

KAYNAK: Vikipedia