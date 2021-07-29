Sivas tur için sahada

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor, deplasmanda 1-0 yendiğiMoldova temsilcisi Petrocub'u Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda konuk edecek. Saat20.00'de başlayacak ve Rus Kirill Levnikov'un yöneteceği mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak. Sakatlığı devam eden Aaron,Erdoğan, Camara'nın yanı sıra ülkesinin milli takımında bulunan Max Gradel maçta forma giyemeyecek. Teknik direktörRıza Çalımbay, ülke puanı için kazanmaları gerektiğini belirtip, "İlk maçta nasıldisiplinli oynadıysak aynı şekilde sahadaolacağız. Taraftarımızın önünde olmakbüyük mutluluk. Avrupa'da yolumuz çokuzun ve inşallah sonuna kadar gitmeyeçalışacağız" şeklinde konştu.