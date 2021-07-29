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Giriş Tarihi: 29.7.2021

Sivas tur için sahada

Sivas tur için sahada
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor, deplasmanda 1-0 yendiği Moldova temsilcisi Petrocub'u Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak ve Rus Kirill Levnikov'un yöneteceği mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak. Sakatlığı devam eden Aaron, Erdoğan, Camara'nın yanı sıra ülkesinin milli takımında bulunan Max Gradel maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay, ülke puanı için kazanmaları gerektiğini belirtip, "İlk maçta nasıl disiplinli oynadıysak aynı şekilde sahada olacağız. Taraftarımızın önünde olmak büyük mutluluk. Avrupa'da yolumuz çok uzun ve inşallah sonuna kadar gitmeye çalışacağız" şeklinde konştu.

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Sivas tur için sahada
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