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Giriş Tarihi: 29.7.2021 19:25

Sivasspor Petrocub maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sivasspor Petrocub UEFA maçı saat kaçta, şifreli mi?

Sivasspor Petrocub maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sivasspor Petrocub UEFA maçı saat kaçta, şifreli mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında temsilcimiz Sivasspor sahasında Petrocub’ı ağırlayacak. İlk maçı Rıza Çalımbay yönetimindeki temsilcimiz 1-0 kazanmayı başarmıştı. Yiğidolar ilk maçtaki skor avantajıyla birlikte işi burada bitirip tur bileti almak istiyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler ise, Sivasspor Petrocub maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sivasspor Petrocub UEFA maçı saat kaçta, şifreli mi sorularına yanıt arıyor. İşte Sivasspor Petrocub maçı yayın kanalı

Sivasspor Petrocub maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA'nın 2021-2022 sezonunda ilk kez düzenlediği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Sivasspor, ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmış ve büyük bir avantajla İstanbul'a dönmüştü. Rıza Çalımbay ve öğrencileri buradaki karşılaşmadan da galip ayrılıp bir üst tura çıkmak istiyor. Peki, Sivasspor Petrocub maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sivasspor Petrocub UEFA maçı saat kaçta, şifreli mi? İşte detaylar;

SİVASSPOR-PETROCUP İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan, Fajr, Felix, Sefa Yılmaz, Pedro Henrique, Kayode.

Petrocub: Meira, Revenco, Potirniche, Rozgoniuc, Jordan, Platica, Bogaciuc, Cotogoi, Iosipoi, Platica, Ambros.

SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Petrocub maçını Rus hakem Kirill Levnikov yönetecek. TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

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Sivasspor Petrocub maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sivasspor Petrocub UEFA maçı saat kaçta, şifreli mi?
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