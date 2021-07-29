Sivasspor Petrocub maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA'nın 2021-2022 sezonunda ilk kez düzenlediği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Sivasspor, ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmış ve büyük bir avantajla İstanbul'a dönmüştü. Rıza Çalımbay ve öğrencileri buradaki karşılaşmadan da galip ayrılıp bir üst tura çıkmak istiyor. Peki, Sivasspor Petrocub maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sivasspor Petrocub UEFA maçı saat kaçta, şifreli mi? İşte detaylar;