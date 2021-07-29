Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Gökhan Gönül ile iplerin koptuğu o maçta...
Giriş Tarihi: 29.7.2021 08:40 Son Güncelleme: 29.7.2021 08:48

Son dakika: Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Gökhan Gönül ile iplerin koptuğu o maçta...

Son dakika: Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Gökhan Gönül ile iplerin koptuğu o maçta...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları sürüyor. Alanyaspor, daha önce Bakasetas, Vagner Love, Salih Uçan, Caulker, N'Sakala ve Welinton gibi oyuncuları parlatıp büyük takımlara göndermişti. Fenerbahçe, Diego Perotti'nin yerine Alanyaspor'un yıldızını gündeme aldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezon 3-5-2 sisteminde oynayacak Fenerbahçe'de kanat oyuncuları çok önemli bir misyon üstlenecek. Sarı lacivertlilerde forvet ve kanat transferleri için girişimler başladı. Fenerbahçe, Alanyaspor'un başarılı kanat oyuncusu Davidson'u gündeme aldı. Sürpriz tranfer gelişmesi hakkında son dakika bilgileri geliyor.

Son dakika: Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Gökhan Gönül ile iplerin koptuğu o maçta...

Bu sezon bonservisi elinde olan iki futbolcuyu transfer eden Fenerbahçe, Serdar Dursun ve Caulker'den sonra bir isim için daha girişimlere başladı. Alanyaspor'un Brezilyalı kanat oyuncusu Davidson, Fenerbahçe'ye yakın!

Son dakika: Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Gökhan Gönül ile iplerin koptuğu o maçta...

SON DAKİKA: GÖKHAN GÖNÜL'Ü GÖNDERMİŞTİ FENERBAHÇE'YE GELİYOR!

Fenerbahçe yöneticileri Alanyaspor ile masaya oturacak. Brezilyalı sol kanat oyuncusu Davidson, geçtiğimiz sezonun son haftalarında Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta iyi bir performans ortaya koymuş, Gökhan Gönül'ün kırmızı kart görmesine neden olmuştu.

Son dakika: Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Gökhan Gönül ile iplerin koptuğu o maçta...

O maçtan sonra Gökhan Gönül, gelecek planlamaları arasında yer almadı. Gökhan Gönül ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı ve deneyimli oyuncu Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu.

Son dakika: Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Gökhan Gönül ile iplerin koptuğu o maçta...

SON DAKİKA: VİTOR PEREİRA DA DAVİDSON'A ONAY VERDİ!

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Son dakika: Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Gökhan Gönül ile iplerin koptuğu o maçta...

Arjantinli oyuncu Diego Perotti'nin sözleşmesinden kurtulmak için çalışmalarını sürdüren Kanarya'da gündeme gelen isim Alanyasporlu Davidson. Brezilyalı sol kanat oyuncusunun transferine teknik direktör Vitor Pereira da onay verdi.

Son dakika: Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Gökhan Gönül ile iplerin koptuğu o maçta...

Fenerbahçeli kurmayların önümüzdeki günlerde harekete geçeceği ve Aytemiz Alanyasporlu yöneticilerle mesaya oturacağı öğrenildi. Davidson'un akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Son dakika: Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Gökhan Gönül ile iplerin koptuğu o maçta...

Geçtiğimiz yıl Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Brezilyalı yıldız burada gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Kulüp kariyerinde şimdiye kadar 245 maça çıkan Davidson, 49 gol atarken 40 da asist yapmayı başardı.

Son dakika: Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Gökhan Gönül ile iplerin koptuğu o maçta...

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO!

Alanyaspor forması giyen Brezilyalı yıldız Davidson'un güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

Son dakika: Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Gökhan Gönül ile iplerin koptuğu o maçta...

SÜPER LİG'İN KRALI BOUPENDZA İÇİN 12 MİLYON EURO İSTİYORLAR!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan Vedat Muriç bir yandan Alexander Sörloth diğer yandan da Aaron Boupendza için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika: Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Gökhan Gönül ile iplerin koptuğu o maçta...

Sarı-Lacivertliler'in kadrosuna katmak istediği Boupendza için Hatayspor'un istediği rakam belli oldu.

Son dakika: Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Gökhan Gönül ile iplerin koptuğu o maçta...

Güney ekibi yıldız golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'den tam 12 milyon Euro bonservis ücreti talep etti. Sarı-Lacivertiler bu rakamı ödeyemeyeceğini Hatayspor'a iletti.

Son dakika: Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Gökhan Gönül ile iplerin koptuğu o maçta...

KAMPIN YILDIZINA TALİP VAR!

Fenerbahçe hazırlık kampında Vitor Pereira'nın gözüne girmeyi başaran Zajc için İtalyan ekibi Genoa ısrarını sürdürüyor.

Son dakika: Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Gökhan Gönül ile iplerin koptuğu o maçta...

İtalyanlar Fener'in cevabını bekliyor.

Kaynak: Takvim

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Son dakika: Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Gökhan Gönül ile iplerin koptuğu o maçta...
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