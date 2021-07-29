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Giriş Tarihi: 29.7.2021 07:10 Son Güncelleme: 29.7.2021 07:16

Son dakika: Fatih Terim Luyindama'nın biletini kesti! Yerine 2 aday

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Fatih Terim Luyindama'nın biletini kesti! Yerine 2 aday

Son dakika... Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenilen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında ise 2-1 kaybederek Devler Ligi'ne veda etti. Avrupa Ligi'ne kalabilmek için ön eleme oynayacak olan sarı-kırmızılılarda gözler transfer çevrildi. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Cimbom, Luyindama'ya satmanın planlarını yapıyor. Deneyimli hocanın satış listesine koyduğu Kongolu giderse yerine 2 aday var. İşte detaylar...

Son dakika... Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray'da hedef Avrupa Ligi ve Süper Lig'de başarılı olmak. Yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmek için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılarda alınacak isimler kadar takımdan gönderilecekler de merak ediliyor. Fatih Terim, bazı isimlerle yolların ayrılacağının mesajını dün oynanan PSV maçının ardından vermişti. Satış listesine konan yıldızlardan biri de Luyindama oldu.

Yerli stoper arayan Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda Kaan Ayhan, Ozan Kabak ve Mert Çetin bulunuyor. Luyindama'nın durumuna göre de yabancı stoper takviyesi gündemde.

Royal Antwerp'ten gelen 2 milyon euro'luk transfer teklifini kabul etmeyen sarı-kırmızılı yetkililer, 27 yaşındaki Kongolu savunmacının bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirledi.

Luyindama'nın satılma ihtimaline karşılık Avrupa'da gelecek vadeden sağ ayaklı ve uzun boylu stoperler listeye eklenmeye başladı. Fransa'dan Bafode Diakite ve İsveç'ten Anel Ahmedhodzic son olarak Aslan'ın radarına takıldı.

Fransa 2. Ligi'nde Toulouse'ta forma giyen 2001 doğumlu Diakite, yeni transfer Sacha Boey ile aynı menajerlik şirketine bağlı. Alt yaşlarda Fransa Milli Takım forması giyen Diakite'nin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

İsveç'te Malmö'de oynayan 22 yaşındaki Ahmedhodzic ise A Takım düzeyinde milli takım tercihini Bosna Hersek'ten yana kullandı. 1.92'lik boyuyla hava toplarında üstün olan Ahmedhodzic'e 4 milyon Euro değer biçiliyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in onay verdiği bu iki isim için resmi girişimler Luyindama'nın durumuna göre başlatılacak.

Fransa 2. Ligi'nde Toulouse'ta oynayan Fransız stoper Diakite, 56 maçta 5 gollük performans sergiledi. 22 yaşındaki stoper Ahmedhodzic, Malmö'de 59 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.

PSV MAÇI SONRASI TRANSFER SÖZLERİ!

PSV yenilgisinin ardından basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim, canlı yayında yeni bir transferin müjdesini vererek, "Yeni transferlerimizi, St. Johnstone maçının listesine yazacağım. Son 24 saate kadar 2 hakkımız daha var, onu da kullanacağız belki. Hiç beklemek niyetinde değilim. Yarın da bir transferimiz olabilir." dedi.

Takımdan bazı isimlerin ayrılacağının da sinyalini veren deneyimli hoca, "7 Eylül'e kadar neler olacağını göreceğiz. Ayrılıklar da doğaldır. Büyük kulübe yakışır bir şekilde olmalıdır. Her oyuncumuz bize hizmet etmiştir. Bizler de yeri geldiğinde gidiyoruz..." ifadelerini kullandı.

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