Son dakika: Fatih Terim Luyindama'nın biletini kesti! Yerine 2 aday

Son dakika... Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray'da hedef Avrupa Ligi ve Süper Lig'de başarılı olmak. Yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmek için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılarda alınacak isimler kadar takımdan gönderilecekler de merak ediliyor. Fatih Terim, bazı isimlerle yolların ayrılacağının mesajını dün oynanan PSV maçının ardından vermişti. Satış listesine konan yıldızlardan biri de Luyindama oldu.