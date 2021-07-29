SON DAKİKA: Galatasaray 7. transferini resmen açıkladı! Fatih Terim çok istedi Berkan Kutlu imzayı attı

Galatasaray'dan son dakika transfer açıklaması geldi. Sarı-kırmızılılar son olarak Alanyaspor'da forma giyen oyuncuyu 5 yıllığına renklerine bağladığını KAP'a bildirdi.

GALATASARAY'IN KAP AÇIKLAMASI!

Galatasaray'ın KAP açıklaması: "25.01.1998 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."

Teknik direktör Fatih Terim, Berkan Kutlu transferini çok istiyordu. Yabancı sınırı konusunda değişen kuralla birlikte 3 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu var. Berkan transferi Galatasaray adına bu yönden de oldukça önemli oldu. Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu ilk 11 için düşünülüyor.

SON DAKİKA: GALATASARAY'IN 7. TRANSFERİ BERKAN KUTLU!

Sarı kırmızılı takım Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Sacha Boey ve Van Aanholt'un ardından 7. transferini de yaptı. Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray yaptığı açıklamada Berkan Kutlu transferi için Alanyaspor ile görüşmelre başladığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.