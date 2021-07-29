SON DAKİKA: Galatasaray taraftarını sevindirecek Morutan gelişmesi! İşte Galatasaray'ın teklifi...

RUMAN BASINI DUYURDU: KULÜBÜ MORUTAN'DAN VAZGEÇECEK!
Romanya'da yayın yapan bir televizyon kanalında Morutan ile ilgili son gelişmeler yorumlandı.
Morutan'ın hem FCSB hem de Romanya milli takımı için çok önemli bir oyuncu olduğu ifade edilirken Becali'nin bu transfer için 10 milyon Euro istediği belirtildi.
SON DAKİKA: İŞTE GALATASARAY'IN MORUTAN TEKLİFİ!
İddialara göre Galatasaray, Olimpiu Morutan için Rumen kulübüne 5 milyon Euro teklif edecek.
Becali 10 milyon Euro istese de 8 milyon Euro bandında bir teklife evet diyeceği de iddialar arasında.
'MORUTAN UZUN SÜREDİR LİSTEMİZDE...'
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Morutan ile ilgili açıklamalarda bulundu.
'Morutan, uzun zamandır listemizde ama herhangi bir resmi teklifimiz ve görüşmemiz olmadı.
Transfer bitmeden, taraftarlarımızın duygularıyla oynayarak heyecanlandırmak istemiyoruz. Son derece ciddi bir transfer hamlesi içindeyiz, bir kısmını tamamladık.'
Yerli stoper arayan Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda Kaan Ayhan, Ozan Kabak ve Mert Çetin bulunuyor. Luyindama'nın durumuna göre de yabancı stoper takviyesi gündemde.
Royal Antwerp'ten gelen 2 milyon euro'luk transfer teklifini kabul etmeyen sarı-kırmızılı yetkililer, 27 yaşındaki Kongolu savunmacının bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirledi.
Luyindama'nın satılma ihtimaline karşılık Avrupa'da gelecek vadeden sağ ayaklı ve uzun boylu stoperler listeye eklenmeye başladı. Fransa'dan Bafode Diakite ve İsveç'ten Anel Ahmedhodzic son olarak Aslan'ın radarına takıldı.
Fransa 2. Ligi'nde Toulouse'ta forma giyen 2001 doğumlu Diakite, yeni transfer Sacha Boey ile aynı menajerlik şirketine bağlı. Alt yaşlarda Fransa Milli Takım forması giyen Diakite'nin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
İsveç'te Malmö'de oynayan 22 yaşındaki Ahmedhodzic ise A Takım düzeyinde milli takım tercihini Bosna Hersek'ten yana kullandı. 1.92'lik boyuyla hava toplarında üstün olan Ahmedhodzic'e 4 milyon Euro değer biçiliyor.
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Teknik direktör Fatih Terim'in onay verdiği bu iki isim için resmi girişimler Luyindama'nın durumuna göre başlatılacak.
Fransa 2. Ligi'nde Toulouse'ta oynayan Fransız stoper Diakite, 56 maçta 5 gollük performans sergiledi. 22 yaşındaki stoper Ahmedhodzic, Malmö'de 59 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.