Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ü KAP'a bildirdi! Dorukhan Toköz'ün alacağı ücret...
Giriş Tarihi: 29.7.2021 20:42 Son Güncelleme: 29.7.2021 21:08

Son dakika: Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ü KAP'a bildirdi! Dorukhan Toköz'ün alacağı ücret...

Son dakika: Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ü KAP'a bildirdi! Dorukhan Toköz'ün alacağı ücret...

Son dakika haberi: Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz hakkında KAP açıklaması geldi. Trabzonspor, Dorukhan Toköz'le 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Trabzonspor KAP'a yaptığı açıklamada "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz'ün Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." dedi.

Transfer sezonunda Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Fode Koita'yı kadrosuna katan Trabzonspor, Beşiktaş'la kontrat uzatmayan Dorukhan Toköz'ün transferinde mutlu sona ulaştı.

SON DAKİKA: Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ü KAP'a bildirdi: "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz'ün Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Trabzonspor, Dorukhan Toköz'le 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Dorukhan Toköz'ün alacağı ücret belli oldu:

2021/22, 9 milyon TL

2022/23, 9 milyon TL + (Tüfe+Üfe/2)

2023/24, 9 milyon TL + (Tüfe+Üfe/2) + (Tüfe+Üfe/2)

İMZA PARASI

2021/22, 7 milyon TL

2022/23, 7 milyon TL

2022/23, 7 milyon TL

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Son dakika: Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ü KAP'a bildirdi! Dorukhan Toköz'ün alacağı ücret...
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