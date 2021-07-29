Son dakika: Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ü KAP'a bildirdi! Dorukhan Toköz'ün alacağı ücret...

Transfer sezonunda Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Fode Koita'yı kadrosuna katan Trabzonspor, Beşiktaş'la kontrat uzatmayan Dorukhan Toköz'ün transferinde mutlu sona ulaştı.
SON DAKİKA: Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ü KAP'a bildirdi: "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz'ün Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Trabzonspor, Dorukhan Toköz'le 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Dorukhan Toköz'ün alacağı ücret belli oldu:
2021/22, 9 milyon TL
2022/23, 9 milyon TL + (Tüfe+Üfe/2)
2023/24, 9 milyon TL + (Tüfe+Üfe/2) + (Tüfe+Üfe/2)
İMZA PARASI
2021/22, 7 milyon TL
2022/23, 7 milyon TL
2022/23, 7 milyon TL