Süper Lig A.Ş.’yi destekliyoruz

“Türkiye Futbol Federasyonu’nun kanunen sahip olduğu yayın hakları, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinin de rızası alınarak kurulacak ‘Süper Lig A.Ş.’ye devredilmesi düşünülebilir”
TFF'nin dün Ankara'da yapılan Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Nihat Özdemir, gündemdeki sorunlara dair açıklamalar yaparken, Kulüpler Birliği'nin kurulmasını istediği Süper Lig A.Ş. için şunları söyledi: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun kanunen sahip olduğu yayın haklarının, tüm paydaşlarının, yani 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüplerinin de rızası alınarak kurulacak bir 'Süper Lig A.Ş.'ye devredilmesi düşünülebilir. Buhususta yurt dışı örnekleri incelenmektedir.Özel bir kanunladüzenleme yapılarak, yayın haklarınınkullanılması için SüperLig A.Ş.'nin kurulması, şirketinfaaliyet alanı ve içyapısının belirlenmesisöz konusu olabilecektir."
MHK BAŞKANIMIZ, VAR KADROSUNU GENİŞLETİYOR!
Türk futbolunun pandemi sürecini en az hasarla atlatabilmesi için transfer edilen futbolcuların tescili için, SGK ve vergi dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünü kaldırdıklarını hatırlatan Özdemir, şöyle konuştu: "Yeni yabancı sayısı (8+6) kararını geçen sezon uygulayacaktık. Talep nedeniyle bir yıl erteledik. Türkfutbolunun en büyük sorunu borçlar. En büyük hayalim, borcu olmayan, Avrupa ile rekabet eden bir futbol ortamı sağlamak. Bu nedenle birlikte gerçekleştireceğimiz yeni yayın ihalesini çok önemsiyoruz. Türk hakemliğinegüveniyoruz. MHK BaşkanımızSayın Serdar Tatlı, VARkadrosunu genişletiyor. 2022-2023sezonu ile birlikte TFF 1. Lig'deVAR'ı uygulamayı hedefliyoruz."
ÇEKİMSER KALDILAR
GENEL Kurul'da konuşan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Hepimiz aynı gemide olduğunu hatırlayıp, çekişmeleri bırakıp, yapıcı ilişkilerle futbolumuzu içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için harekete geçmek zorundayız. Ülkemizeyeni bir futbol aklıgetirmemizin zamanıgeldi de geçti" dedi. Koç ibrada çekimser kalacaklarını da açıkladı.
ELMAS: PROBLEMLER İLİŞKİLERE ZİMMETLİ! G.SARAY Başkanı Burak Elmas şunları söyledi: "Türk futbolu ciddi bir kaosla uğraşıyor. Bunu pandemi ve yabancı kuralı deyip basitleştiremeyiz. Problemler kişisel ilişkilere zimmetlenmiş durumda. TFF'nin Türk futbolunu idare etmesini değil bizler için yönetmesini istiyoruz."
AĞAOĞLU: REKABET AYNI DÜZEYE GELMELİ
TRABZONSPOR ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Tarlada çalışan biz, ürünü pazarlayan siz. Eğer herşey güllük gülistanlıksa yayıncıdangelecek parayı hemenistiyoruz. Yerli oyuncuların rekabet düzeyini yabancılarla aynı seviyeye çıkaramadıktan sonra yasakların hiçbir anlamı yok" diye konuştu.