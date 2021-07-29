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Giriş Tarihi: 29.7.2021 20:06 Son Güncelleme: 29.7.2021 20:06

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2021 - 2022 Süper Lig sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2021 - 2022 Süper Lig sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri

Türk futbolunun en prestijli ligi olan Süper Lig’de 2021-2022 sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yaz transfer döneminin sürdüğü ve kulüplerin yeni sezon için kadrolarına yeni isimler kattığı ligde başlangıç ve bitiş tarihlerini merak eden futbolseverler yoğun şekilde “Süper Lig ne zaman başlıyor?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Süper Lig ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtları ve 2021 - 2022 Süper Lig sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri

Süper Lig ne zaman başlıyor? sorusu futbolseverler tarafından merak edilerek yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Ligde mücadele edecek olan takımların transfer çalışmaları sürerken, 2021 - 2022 Süper Lig sezonunda yıldız isimler yeşil sahada mücadele etmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Öte yandan Süper Lig sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini merak edenler "Süper Lig ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021-2022 Süper Lig sezonu başlangıç ve bitiş tarihleriyle merak edilen diğer detaylar şöyle;



SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamya göre ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.


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Süper Lig ne zaman başlıyor? 2021 - 2022 Süper Lig sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri
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