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Giriş Tarihi: 30.7.2021

Beşiktaş’ın çocuğu geldi

Beşiktaş’ın çocuğu geldi
Kartal'ın çifte şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Valentin Rosier, muradına erdi ve Beşiktaş'ta kaldı. 1 yıllık kiralık ve zorunlu satın almayla 4 yıllığına kadroya katılan Fransız sağ bek, sezonluk 1 milyon 350 bin Euro alacak. Sporting'e de 300 bin Euro kiralama ücreti ve 4.5 milyon Euro bonservis ödenecek. Dün gece İstanbul'a gelen Rosier'i havalimanında çok sayıda Beşiktaşlı taraftar karşıladı. 24 yaşındaki yıldız burada futbolseverlere üçlü çektirip hepsiyle tek tek selamlaşırken, kulüp de oyuncunun, "Beşiktaş'ın çocuğu geldi" dediği video ile transferi duyurdu. Öte yandan Kartal ile Sporting'in görüşmeleri sürerken G.Saraylı yöneticilerin, Rosier'in menajerine "Fatih Terim, Rosier ile görüşmek istiyor" mesajını ilettiği ve oyuncunun da "Gelecek sezon rakip olacağız, görüşülecek bir şey yok" yanıtını verdiği öğrenildi.

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Beşiktaş’ın çocuğu geldi
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