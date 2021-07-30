Mazi kalbimde yara!

Aslan, Avrupa kupalarında çıktığı son 37 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. 2013 ve 2014’te ülke futboluna tam 18 puanlık katkı sağlayan Aslan, 7 sezonda ancak 16 puan toplayabildi
PSV Eindhoven'a 5-1'in rövanşında2-1'le teslimolan ve Şampiyonlar Ligi hayallerine başlamadan veda eden Galatasaray, AvrupaFatihi sıfatının çok uzağında... Ülke puanına 2013 ve 2014 yıllarında bonuslar hariç toplamda 18 puanlık katkı yapan sarı-kırmızılılar, Avrupa'da mücadele ettiği son 7 sezonda toplamda sadece 16 puanlık katkı sağladı. Geçen sezon3.5, 2019-2020'de2, 2018-2019'da 4puanlık katkı verenAslan, 2017-2018sezonunda sadece0.5 puanlık katkı yapabilmişti.
YAŞANAN DÜŞÜŞ ÖNLENEMIYOR
G.Saray, Avrupa kupalarında çıktığı son 37 maçta sadece4 kez kazanırken,10 beraberlik, 23 deyenilgi aldı. Cimbom attığı 29 gole karşılıkkalesinde 73 golgördü. 2019-2020 sezonunda Devler Ligi gruplarında 2 puanla sonuncu olan Aslan, geçen yıl UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Rangers'a yenilerek eve dönmüştü. G.Saray, PSV'ye elenerek büyük de bir gelir fırsatını da tepti. Cimbom, 15 milyonEuro ayakbastıparası ve bir o kadarda yayın gelirindenoldu. Gruplara kalsa olası her galibiyette de 2.7 milyon Euro prim alacaktı.
BİR GÖRÜŞ LEVENT TÜZEMEN Yerli ve yabancı senkronu
Avrupa'daki birçok kulüple, Türkiye'deki büyüklerin kadro kalitesi açısından aralarında büyük farklar oluştu. Galatasaray, Devler Ligi'nde en son Real Madrid ve PSG ile eşleşti. Bu iki büyük takımın toplam değerleri 2 milyar Euro'ydu... Galatasaray ise 150 milyon Euro'luk bir takımdı. Türk Telekom'da Galatasaray bu iki takımla başabaş futbol oynadı ama kadro kalitesi Real Madrid ve PSG'yi alt edecek düzeyde değildi. Üstelik Galatasaray'ın ekonomikyapısı yönetimlerin oyuncu tercihlerindeaz maliyetle hareket etmelerineneden oldu. Galatasaray'ın öncelikle istikrarlı bir yerli oyuncu grubunu yakalaması gerekir. Yabancıların da çok kaliteli olması şart. Son yıllarda bu senkronu yakalayamayan Galatasaray sürekli oyuncu yeniliyor ama istikrarı bulamıyor. Yeniden Avrupa'daayağa kalkması için kaliteli yerlive yabancılardan kurulu bir kadroyaratması zorunluluk teşkil ediyor.