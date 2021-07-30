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Giriş Tarihi: 30.7.2021

Mazi kalbimde yara!

TANER KARAMAN
Mazi kalbimde yara!

Aslan, Avrupa kupalarında çıktığı son 37 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. 2013 ve 2014’te ülke futboluna tam 18 puanlık katkı sağlayan Aslan, 7 sezonda ancak 16 puan toplayabildi

PSV Eindhoven'a 5-1'in rövanşında 2-1'le teslim olan ve Şampiyonlar Ligi hayallerine başlamadan veda eden Galatasaray, Avrupa Fatihi sıfatının çok uzağında... Ülke puanına 2013 ve 2014 yıllarında bonuslar hariç toplamda 18 puanlık katkı yapan sarı-kırmızılılar, Avrupa'da mücadele ettiği son 7 sezonda toplamda sadece 16 puanlık katkı sağladı. Geçen sezon 3.5, 2019-2020'de 2, 2018-2019'da 4 puanlık katkı veren Aslan, 2017-2018 sezonunda sadece 0.5 puanlık katkı yapabilmişti.

YAŞANAN DÜŞÜŞ ÖNLENEMIYOR
G.Saray, Avrupa kupalarında çıktığı son 37 maçta sadece 4 kez kazanırken, 10 beraberlik, 23 de yenilgi aldı. Cimbom attığı 29 gole karşılık kalesinde 73 gol gördü. 2019-2020 sezonunda Devler Ligi gruplarında 2 puanla sonuncu olan Aslan, geçen yıl UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Rangers'a yenilerek eve dönmüştü. G.Saray, PSV'ye elenerek büyük de bir gelir fırsatını da tepti. Cimbom, 15 milyon Euro ayakbastı parası ve bir o kadar da yayın gelirinden oldu. Gruplara kalsa olası her galibiyette de 2.7 milyon Euro prim alacaktı.

BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Yerli ve yabancı senkronu
Avrupa'daki birçok kulüple, Türkiye'deki büyüklerin kadro kalitesi açısından aralarında büyük farklar oluştu. Galatasaray, Devler Ligi'nde en son Real Madrid ve PSG ile eşleşti. Bu iki büyük takımın toplam değerleri 2 milyar Euro'ydu... Galatasaray ise 150 milyon Euro'luk bir takımdı. Türk Telekom'da Galatasaray bu iki takımla başabaş futbol oynadı ama kadro kalitesi Real Madrid ve PSG'yi alt edecek düzeyde değildi. Üstelik Galatasaray'ın ekonomik yapısı yönetimlerin oyuncu tercihlerinde az maliyetle hareket etmelerine neden oldu. Galatasaray'ın öncelikle istikrarlı bir yerli oyuncu grubunu yakalaması gerekir. Yabancıların da çok kaliteli olması şart. Son yıllarda bu senkronu yakalayamayan Galatasaray sürekli oyuncu yeniliyor ama istikrarı bulamıyor. Yeniden Avrupa'da ayağa kalkması için kaliteli yerli ve yabancılardan kurulu bir kadro yaratması zorunluluk teşkil ediyor.

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Mazi kalbimde yara!
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