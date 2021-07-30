Pereira’nın tavrı vakit kaybettirecek

Gürcan BİLGİÇ 2 soru 2 cevap 4 hazırlık maçının genelinde F.Bahçe'nin performansını değerlendirir misiniz? Vitor Pereira sürekli oyuncu denedi. Bu nedenle sonuçlardan ve oyundan ziyade performanslar üzerine yorum yapma şansımız var. Stratejisi doğru mu değil mi ligin ilk haftasında anlayacağız ama sistem değiştiren bir takımda istikrarlı bir 11 ve yeni düzen denemek çok akıllıca değil. Pereira geniş kadronun daraltılmasında yanlış kararlar vermemek adına sanırım tüm oyunculara şans tanımak istedi. Ama bu tavırçok riskli bir sistem olan 3'lü savunmanın oturmasında,saha parselizasyonunda, oyuncuların yeni görevlereuyum sağlamasında vakit kaybettirecek. Her şey bir yana 4 maç sonunda göze batan, umut vadeden, "Çok formda" diyebileceğimiz bir tane bile oyuncu çıkmadı. Sizce yeni sezon öncesi sarı-lacivertli takımın eksikleri neler?
Geçen seneden bu yana uç oyuncu sıkıntısı çekiyorlar. En çok pozisyona giren takım Fenerbahçe ama en çok kaçıran da onlar. Bunun arayışı sürüyordur. Hazırlık maçlarında gol dağılımına baktığımız zaman forvetler değil, orta sahalar daha çok skor yaptılar. Yeni formatta merkezden hücumu deniyorlar. Bu da kapanmayı çok iyi beceren SüperLig geleneğinde F.Bahçe için problem yaratacak. Yedikleri gollerin hemen hepsi kişisel hatalardan kaynaklandı. Sisteme eleştiri getirmek çok doğru değil. Ama üçlü savunma kanatları bir kişi ile kapatmak demek. Bunu da rakipler değerlendirecektir